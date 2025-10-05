Τρόμος για νεαρή κοπέλα στη Θεσσαλονίκη: Την παρενόχλησε επιδειξίας μπροστά σε σχολείο

Πληθαίνουν οι καταγγελίες γυναικών για παρενοχλήσεις στη μέση του δρόμου

Τρόμος για νεαρή κοπέλα στη Θεσσαλονίκη: Την παρενόχλησε επιδειξίας μπροστά σε σχολείο
Ο φόβος και ο τρόμος γυναικών στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει ένας επιδειξίας, ο οποίος πλησιάζει γυναίκες και τις παρενοχλεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Τρίτης (30/9), όταν ο επιδειξίας πλησίασε μία 32χρονη κοπέλα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης ενώ έχει βγάλει βόλτα τα δύο της σκυλιά, λίγο πριν ξεκινήσει για την δουλειά της.

Η γυναίκα βρισκόταν έξω από το 5ο λύκειο Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, όταν ο άνδρας που φαίνεται στο βίντεο, την πλησιάζει και κατεβάζει το παντελόνι του.

«Μπροστά στο σχολείο στεκόταν αυτός. Με κοιτούσε πολύ έντονα, όση ώρα εμείς προχωρούσαμε στο πεζοδρόμιο. Φυσικά δεν πλησίασε γιατί εγώ έχω δύο μεγάλα σκυλιά και κάποια στιγμή που εμείς ήμασταν μέσα στο παρτέρι και προχωρούσαμε ήρθε και αυτός προς τα εκεί, αλλά όχι πολύ κοντά και κάποια στιγμή τον είδα να κάνει κάποια κίνηση στο παντελόνι του, κατάλαβα ότι κατέβασε το φερμουάρ», ανέφερε αρχικά η 32χρονη μιλώντας στο Mega, συμπληρώνοντας στη συνέχεια:

«Ήμουν σοκαρισμένη. Προς το τέλος αποφάσισα να βγάλω το κινητό και να τον τραβήξω, ανέβασε το φερμουάρ και συνέχισε να περπατάει κανονικά. Σε όλη αυτή τη διάρκεια με κοιτούσε, είδε ότι είχα βγάλει το κινητό δηλαδή και τον τραβούσα, δεν είχαμε πάνω από δέκα μέτρα απόσταση, αλλά δεν έμοιαζε να έχει ενοχληθεί».

Μάλιστα η καταγγέλουσα τόνισε στη συνέχεια: «Ακριβώς εκεί είναι η αυλή του σχολείου, σίγουρα είχε παιδιά έξω στην αυλή εκείνη την ώρα».

Δυστυχώς, το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι το μόνο καθώς το Mega παρουσίασε και άλλες καταγγελίες γυναικών, από επιδειξίες που σπέρνουν τον τρόμο.

«Ήμουν με δύο φίλες έξω και ενώ βρισκόμασταν στο κέντρο της πόλης είδαμε έναν άντρα γύρω στα 50-60. Ήταν σίγουρα σοκαριστικό και σίγουρα φοβηθήκαμε. Ο άντρας ξεντύθηκε εντελώς και αυνανιζότανε ακριβώς στο απέναντι πεζοδρόμιο», ανέφερε άλλη καταγγέλουσα.

Σε άλλη περίπτωση, μία ακόμη γυναίκα περιγράφει πως πριν από λίγες μέρες ήρθε αντιμέτωπη με έναν άντρα, ο οποίος άρχισε να την κοιτά επίμονα, να κατεβάζει το παντελόνι του και να προχωράει στην απεχθή ασελγή πράξη.

«Αρχίζω αμέσως να του φωνάζω. Να λέω τι κάνεις εκεί, δεν ντρέπεσαι. Αντί να φύγει άρχισε να μου μιλάει χυδαία, να με χαρακτηρίζει βρωμιάρα. Έκανε κίνηση ότι θα με σπρώξει προς την Ακαδημίας. Αυτό ήταν εμένα το οποίο με έκανε να του πω ότι πάω στην αστυνομία».

Δείτε το βίντεο του Mega:

