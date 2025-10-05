Τραγωδία στα Χανιά: Τουρίστας εντοπίστηκε νεκρός σε μονοπάτι

Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε σήμερα στον δήμο Καντάνου Σελίνου στα Χανιά, από την πυροσβεστική υπηρεσία.

Ένας 70χρονος τουρίστας που πραγματοποιούσε πεζοπορία στο μονοπάτι Γιαλισκάρι – Ανυδροι, παρουσίασε πρόβλημα στην υγεία του με αποτέλεσμα να κληθούν οι αρχές.

Πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο που βρισκόταν ο τουρίστας τον οποίο μετέφεραν σε ασφαλές σημείο προκειμένου από εκεί να παραληφθεί για να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Δυστυχώς, όμως ο 70χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, έχοντας αφήσει ήδη την τελευταία του πνοή.

Στη διάσωση επιχείρησαν 15 πυροσβέστες ενώ συμμετείχαν και 2 Ε/Π του ΕΚΣΕΔ.

Διαβάστε επίσης