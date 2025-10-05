Τραγωδία στα Χανιά: Τουρίστας εντοπίστηκε νεκρός σε μονοπάτι
Ο άτυχος τουρίστας παρουσίασε πρόβλημα στην υγεία του κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας
Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε σήμερα στον δήμο Καντάνου Σελίνου στα Χανιά, από την πυροσβεστική υπηρεσία.
Ένας 70χρονος τουρίστας που πραγματοποιούσε πεζοπορία στο μονοπάτι Γιαλισκάρι – Ανυδροι, παρουσίασε πρόβλημα στην υγεία του με αποτέλεσμα να κληθούν οι αρχές.
Πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο που βρισκόταν ο τουρίστας τον οποίο μετέφεραν σε ασφαλές σημείο προκειμένου από εκεί να παραληφθεί για να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.
Δυστυχώς, όμως ο 70χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, έχοντας αφήσει ήδη την τελευταία του πνοή.
Στη διάσωση επιχείρησαν 15 πυροσβέστες ενώ συμμετείχαν και 2 Ε/Π του ΕΚΣΕΔ.
