Η 55χρονη εξαφανίστηκε το βράδυ της περασμένης Πεμπτης από την περιοχή της Κυψέλης

Κυψέλη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 55χρονης γυναίκας - Η ζωής της βρίσκεται σε κίνδυνο
Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση ενήλικης γυναίκας από την περιοχή της Κυψέλης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση από την Γραμμή Ζωής πρόκειται για την Βασιλική Γκάγκα, 55 ετών, η οποία εξαφανίστηκε στην περιοχή της Κυψέλης, στην Αθήνα, το βράδυ της 02/10/25.

Έχει καστανά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,55μ και είναι αδύνατη.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν παντελόνι και αθλητικά παπούτσια, ενώ από την μέση και επάνω δεν φορούσε τίποτα.

Η 55χρονη εξαφανεισθείσα

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους της το μεσημέρι της 04/10/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή της.

Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.

