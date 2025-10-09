Μαρούσι: Η στιγμή της σύλληψης διαρρήκτη έπειτα από άγρια καταδίωξη - Βίντεο

Θρίλερ έλαβε χώρα στους δρόμους των Βορείων Προαστίων έπειτα από αποτυχημένη διάρρηξη σε μονοκατοικία επί της Μεσογείων. Η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. ακινητοποίησε τον 32χρονο Αλβανό δράστη, ενώ ο συνεργός του διέφυγε με το όχημα.

Το χρονικό της καταδίωξης

Η ξέφρενη καταδίωξη εκτυλίχθηκε χθες το απόγευμα στους δρόμους του Αμαρουσίου, έπειτα από συναγερμό για απόπειρα διάρρηξης.

Όλα ξεκίνησαν όταν δύο κακοποιοί επιχείρησαν να εισέλθουν σε μονοκατοικία επί της Μεσογείων. Μέσα στο σπίτι βρισκόταν η ιδιοκτήτρια, η οποία έβαλε τις φωνές. Η γυναίκα κατάφερε να συγκρατήσει την πινακίδα του μαύρου BMW στο οποίο επιβιβάστηκαν οι δράστες για να διαφύγουν, ενημερώνοντας άμεσα το 100.

«Ήμουν στην κουζίνα και είδα κάποιον στο παράθυρο να προσπαθεί να μπει μέσα. Τον κυνήγησα, τον έφτασα μέχρι έξω, μπήκε σε ένα μαύρο αυτοκίνητο BMW και έφυγε», περιέγραψε το θύμα.

Ελιγμοί θανάτου

Οι άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν γρήγορα το όχημα επί της οδού Νερατζιωτίσσης. Στη θέα των αστυνομικών, οι δράστες ανέπτυξαν ιλιγγιώδη ταχύτητα, ξεκινώντας μια άγρια καταδίωξη με επικίνδυνους ελιγμούς μέσα στις γειτονιές.

Στη συμβολή των οδών Φολεγάνδρου και Σύμης, στο Ηράκλειο, ο οδηγός εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και τράπηκε σε φυγή πεζός. Την ίδια στιγμή, ο συνεπιβάτης πήρε το τιμόνι, συνεχίζοντας την προσπάθεια διαφυγής.

Η στιγμή της ακινητοποίησης

Οι άνδρες της ΔΙ.ΑΣ. συνέχισαν την καταδίωξη πεζή. Σε βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή που ο ένας εκ των κακοποιών βγαίνει τρέχοντας στην οδό Μαρίνου Αντύπα, ακολουθούμενος στενά από τους αστυνομικούς.

Ο 32χρονος Αλβανός κακοποιός έπεσε στο έδαφος και ακινητοποιήθηκε. Οι άνδρες της ΔΙ.ΑΣ. του πέρασαν χειροπέδες, ενώ η κυκλοφορία στην Μαρίνου Αντύπα διακόπηκε λόγω της έντονης αστυνομικής παρουσίας.

Το όχημα των δραστών εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο λίγα τετράγωνα μακριά. Ο συνεργός του συλληφθέντος ωστόσο διέφυγε και αναζητείται από τις αρχές.