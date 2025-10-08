Μαρούσι: Επεισοδιακή σύλληψη Αλβανού με βαρύ ποινικό παρελθόν

Έναν 31χρονο Αλβανό συνέλαβαν οι αστυνομικοί έπειτα από καταδίωξη στο Μαρούσι. Οι αστυνομικοί αναζητούν και τον συνεργό του 31χρονου.

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Τρίτης όταν οι αστυνομικοί βρήκαν ένα ύποπτο όχημα, στο οποίο επέβαινε ο 31χρονος Αλβανός, με βαρύ ποινικό παρελθόν.

Στη θέα των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ ο οδηγός του οχήματος ανέπτυξε ταχύτητα και έτσι άρχισε η καταδίωξη σε διάφορα στενά στο Μαρούσι. Ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε το όχημα στη συμβολή των οδών Φολεγάνδρου και Σμύρνης και το έβαλε στα πόδια για να γλιτώσει τη σύλληψη. Οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν και τον συνέλαβαν τελικά με τη βοήθεια αστυνομικού, ο οποίος ήταν εκτός υπηρεσίας.

Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του δεύτερου αυτού ατόμου.