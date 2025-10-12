Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Λευκάδα
Η σεισμική δόνηση στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του νησιού
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Λευκάδα το βράδυ της Κυριακής (12/10), σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (CSEM).
Ο σεισμός σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του νησιού στις 21:41 ώρα Ελλάδος, περίπου 40 χιλιόμετρα από τις ανατολικές ακτές του, με το επίκεντρο να εντοπίζεται σε βάθος 11 χιλιομέτρων.
