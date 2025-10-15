Άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας: Πατέρας εισέβαλε σε κατάστημα και ξυλοκόπησε την κόρη του

Ο δράστης τη χτύπησε την 25χρονη στο πρόσωπο και προκάλεσε ζημιές στο κατάστημα 

Άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας: Πατέρας εισέβαλε σε κατάστημα και ξυλοκόπησε την κόρη του
Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Νέο Ηράκλειο, όταν πατέρας εισέβαλε σε κατάστημα όπου εργαζόταν η κόρη του και την ξυλοκόπησε άγρια.

Το επεισόδιο καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας και προκάλεσε σοκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ο δράστης μπήκε στο κατάστημα φορώντας κράνος και χωρίς καμία προειδοποίηση επιτέθηκε στην 25χρονη, με γροθιές και σφαλιάρες, προκαλώντας της σοβαρούς τραυματισμούς.

«Μπήκε μέσα στο μαγαζί μου έχωσε δύο μπουνιές, με έφτυσε και έφυγε. Έπαθα κάκωση στο σαγόνι, μετατοπίστηκε ένα δόντι μου και μου έσκισε το ούλο», δήλωσε η 25χρονη. Στη συνέχεια ο πατέρας της προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο χώρο του καταστήματος.

Η ίδια περιέγραψε στα ΜΜΕ ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε μετά από οικονομικές διαφορές σχετικά με μηνιαίο εισόδημα που ήταν στο όνομά της, και ότι ο πατέρας της άρχισε να την απειλεί και να την βρίζει μέσω μηνυμάτων προτού της επιτεθεί.

«Για ένα μηνιαίο εισόδημα που είχαμε το οποίο είναι στο όνομά μου. Ήθελε να το παίρνει αυτός για δεν τα χρειαζόμουνα αλλά πλέον τα χρειάστηκα. Ξεκίνησε να με βρίζει από μηνύματα πρώτα και να με απειλεί και μετά έγινε αυτό.», ανέφερε χαρακτηριστικά

Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, που αντίκρισε το συμβάν, κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Μετά το περιστατικό, η 25χρονη πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Νέου Ηρακλείου, όπου κατέθεσε όσα βίωσε. Οι Αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον πατέρα της για ενδοοικογενειακή βία, ενώ η υπόθεση βρίσκεται ενώπιον της δικαιοσύνης, με το δικαστήριο να έχει δώσει αναβολή για περαιτέρω εξέταση των στοιχείων

