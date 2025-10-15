Κιλκίς: Συνελήφθη 47χρονος που μετέφερε μετανάστες από την Κίνα μέσα σε φορτηγάκι

Σε καρότσα φορτηγού, πίσω από παλέτες με εμπόρευμα, ένας 47χρονος έκρυβε δέκα μετανάστεςαπό την Κίνα, με σκοπό να τους μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη.

Το φορτηγό με τους μετανάστες - εννέα άντρες και μία γυναίκα - πέρασε χθες το μεσημέρι στο ελληνικό έδαφος μέσω του συνοριακού σταθμού των Ευζώνων Κιλκίς, όπου ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς και τελωνειακούς υπαλλήλους.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στην καρότσα εντοπίστηκαν οι διακινούμενοι ενώ συνελήφθη ο 47χρονος Σέρβος οδηγός.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι Κινέζοι δεν είχαν ταξιδιωτικά έγγραφα που να δικαιολογούν την παραμονή τους στην Ελλάδα. Φαίνεται δε πως είχαν ταξιδέψει αεροπορικώς στη Σερβία, όπου παρελήφθησαν από τον 47χρονο διακινητή, με προορισμό την Ελλάδα.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Κατασχέθηκαν το φορτηγό (ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης), ένα κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ.