Νέα άφιξη μεταναστών στη Γαύδο - «Αδειάζει» το εκθεσιακό της Αγυιάς στα Χανιά

Μία νέα άφιξη μεταναστών εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης (14/10) στην παραλία Τρυπητή της Γαύδου, όταν η λέμβος που τους μετέφερε τους αποβίβασε στο σημείο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για περίπου 77 άτομα τα οποία βρέθηκαν και πάλι στο ακριτικό νησί, προερχόμενοι από τα παράλια της Λιβύης.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς, αργά το απόγευμα.

«Αδειάζει» το εκθεσιακό της Αγυιάς

Παράλληλα, τις τελευταίες ώρες υπάρχει έντονη διεργασία στο να απομακρυνθούν από τον προσωρινό χώρο πρώτης υποδοχής μεταναστών και προσφύγων στο πρ. εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς στα Χανιά, οι τελευταίοι εναπομείναντες άνθρωποι προηγούμενων διασώσεων.

Σήμερα Τρίτη, αναμένεται να μεταφερθούν 140 άτομα από την Αγυιά με το πλοίο της γραμμής προς την Αθήνα, με προορισμό τις κεντρικές δομές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Μάλιστα, έπειτα από παρέμβαση της Υφυπουργού Μετανάστευσης, Σέβης Βολουδάκη, ώστε να γίνει ταχεία αποσυμφόρηση του χώρου και να μη συνωστίζονται μεγάλοι αριθμοί μεταναστών, αύριο Τετάρτη (17/10), αναμένεται να μετακινηθούν και οι τελευταίοι 133 μετανάστες από τον χώρο.

