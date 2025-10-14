Λαμία: Η εκπαιδευτική κοινότητα αποχαιρέτισε την Εύα που κατέρρευσε την ώρα που πήγαινε στο μάθημα

Συντετριμμένη παραμένει η εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και όσοι γνώριζαν την εκπαιδευτικό Ευαγγελία (Εύα) Ζωγραφάκη, που άφησε ξαφνικά την τελευταία της πνοή το πρωί της Δευτέρας (13/10) την ώρα που πήγαινε στο μάθημά της στο 2ο ΕΠΑΛ Λαμίας.

Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί δεν μπορούν ακόμα να πιστέψουν πως από τη μια στιγμή στην άλλη ο γελαστός αυτός άνθρωπος έφυγε από τη ζωή. Ένας άνθρωπος που προσπάθησε και δούλεψε σκληρά με αξιοπρέπεια για να μεγαλώσει τα δυο της παιδιά, αλλά και να κερδίσει μια θέση στις καρδιές των μαθητών και συναδέλφων της στην εκπαίδευση.

Η πληθωρική της παρουσία μέσα στην τάξη, η κατανόηση και η υποστήριξη που έδειχνε στους μαθητές της, ήταν σημείο αναφοράς σε όσα παιδιά πήραν το απολυτήριό τους από το 2ο ΕΠΑΛ όπου υπηρετούσε τα τελευταία πολλά χρόνια.

Σημειώνεται ότι η Εύα Ζωγραφάκη ήταν από τους εκπαιδευτικούς που βίωσε το 2013 την αδικία της διαθεσιμότητας, που είχε επιβάλει η Τρόικα με τα μνημόνια της. Παρά τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που διέθετε, είδε να καταργούν την ειδικότητά της (βρεφονηπιοκόμος) από την τεχνική εκπαίδευση και να μένει άνεργη όπως και ακόμη 2.000 εκπαιδευτικοί, 50 ειδικοτήτων. Πάλεψαν όμως και δικαιώθηκαν επιστρέφοντας αργότερα στην εκπαίδευση.

Ακριβώς αυτό ήταν η Εύα και στην προσωπική της ζωή. Μαχήτρια, δοτική και πάντα έτοιμη να ακούσει και να υποστηρίξει με όσες δυνάμεις είχε. Για αυτό και η απώλειά της είναι μεγάλη και κοστίζει. Πρωτίστως για τους δικούς της ανθρώπους και στη συνέχεια για τους μαθητές της αλλά και όλους την είχαν γνωρίσει.

Συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν το απόγευμα της Τρίτης (14/10) στον Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου στο Παγκράτι Λαμίας και είπαν το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη τους Εύα.

Το αντίο των συναδέλφων της

«Η ΕΛΜΕ Φθιώτιδας αποχαιρετά με βαθιά θλίψη μια εκπαιδευτικό της που άφησε την τελευταία της πνοή (κυριολεκτικά) στα σκαλιά του σχολείου που υπηρετούσε για περίπου 20 χρόνια. Η Εύα, όπως την αποκαλούσαν όλοι, ήταν ένας ζωντανός άνθρωπος, γεμάτη ενέργεια μέσα στο σχολείο, πάντα με διάθεση για πείραγμα, ένα χαμόγελο απέναντι στους μαθητές της και μια αίσθηση του χιούμορ που τους αιφνιδίαζε.

Με μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση μπορούσε να αντιληφθεί τις ανάγκες, τις αγωνίες, τις ανησυχίες των παιδιών και παράλληλα να τους καθοδηγεί. Διακριτική και αναγνωρισμένο πρόσωπο εμπιστοσύνης απέναντί τους προστατεύοντας την προσωπικότητα τους.

Μέσα στο σύλλογο των καθηγητών πήγαινε πάντα κεφάτη με την μπάσα φωνή της ακουγόταν παντού και έδινε το στίγμα της παρουσία της. Με το ίδιο κέφι κάθε μέρα ξεκινούσαν την ημέρα τους. Ήταν πολύ περήφανη για τα παιδιά της τα οποία είχε μεγαλώσει σχεδόν μόνη της και σήμερα είναι και οι δύο φοιτητές .

Όλοι οι συνάδελφοι που υπηρέτησαν στο 2ο ΕΠΑΛ Λαμίας είναι συντετριμμένοι από την απώλεια της συναδέλφου και δεν μπορούν να πιστέψουν ότι «χάθηκε η Εύα» από την δική τους οικογένεια τόσο απρόσμενα και άδικα. Σίγουρα το σχολείο θα είναι πιο φτωχό χωρίς την καθημερινή παρουσία της και το κενό μεγάλο.

Η ΕΛΜΕ Φθιώτιδας με σεβασμό στη μνήμη της συναδέλφου εύχεται δύναμη και κουράγιο στα παιδιά της και συλλυπητήρια στους οικείους της», αναφέρουν οι συνάδελφοί της στην ΕΛΜΕ Φθιώτιδας.

Το συλλυπητήριο μήνυμα της ΔΔΕ Φθιώτιδας

«Καλό ταξίδι Εύα… Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας και η τοπική εκπαιδευτική κοινότητα βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να «αποχαιρετήσει» μία ακόμη εξαιρετική συνάδελφο και πολύ αγαπητή εκπαιδευτικό, τη Ζωγραφάκη Ευαγγελία, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Υπηρέτησε σε πολλά σχολεία και βίωσε το καθεστώς της διαθεσιμότητας για δύο έτη. Τα τελευταία 10 χρόνια υπηρετούσε στο 2ο ΕΠΑΛ Λαμίας προσφέροντας τις υπηρεσίες της ως εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια τόσο στους οικείους της όσο και στους συναδέλφους της.

Καλό Παράδεισο, Ευαγγελία», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΔΔΕ Φθιώτιδας.

Το συλλυπητήριο μήνυμα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε την ξαφνική απώλεια της συναδέλφου Εύας Ζωγραφάκη, καθηγήτριας στο 2 ο ΕΠΑΛ Λαμίας. Με πολυετή θητεία στην εκπαίδευση, η εκλιπούσα ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους συναδέλφους και τους μαθητές της. Θα λείψει σε όλους βαθιά – ως εκπαιδευτικός, ως συνεργάτις και, κυρίως, ως άνθρωπος.

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας κ. Ελένη Μπενιάτα, προσωπικά και εκ μέρους όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας, εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους της και τους εύχεται δύναμη και κουράγιο».

Με πληροφορίες από lamiareport.gr

