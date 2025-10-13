Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε μπροστά στους συναδέλφους της και κατέληξε λίγο αργότερα

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε σχολείο της Λαμίας, όταν μια 60χρονη εκπαιδευτικός κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στην αίθουσα των καθηγητών, την ώρα που βρισκόταν σε διάλειμμα από το μάθημά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaNow.gr, η άτυχη γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της μπροστά στα μάτια των συναδέλφων της. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για ανακοπή καρδιάς.

Συνάδελφός της προσπάθησε άμεσα να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ενώ ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Ευτυχώς, ασθενοφόρο βρισκόταν ήδη κοντά, στην οδό Καποδιστρίου, και έφτασε στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η 60χρονη δεν ανέκτησε τις αισθήσεις της και κατέληξε λίγο αργότερα κατά τη μεταφορά της στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου της θα διαπιστωθούν μετά τη νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.