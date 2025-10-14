«Δεν είμαι γιατρός, αλλά επιχειρηματίας» - Αναβολή στη δίκη του 43χρονου «πλαστικού χειρουργού»

Η δίκη του άνδρα που που συνελήφθη για την επίθεση σε βάρος 43χρονης οδηγού στην οδό Ηλιουπόλεως αναβλήθηκε για αύριο

Αναβολή για αύριο πήρε η δίκη του άνδρα που συνελήφθη για την επίθεση σε βάρος 43χρονης οδηγού στην οδό Ηλιουπόλεως.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο ανάβαλλε την υπόθεση καθώς ο κατηγορούμενος δεν είχε δικηγόρο, ενώ θα παραμείνει κρατούμενος. Ο ίδιος ενώπιον του δικαστηρίου ξεκαθάρισε πως δεν είναι γιατρός, αλλά επιχειρηματίας. Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκε και η 43χρονη η οποία ζήτησε να υποβληθεί ο κατηγορούμενος σε τοξικολογικές εξετάσεις.

Ο γνωστός πλαστικός χειρουργός επιτέθηκε με πρωτοφανή βιαιότητα σε 43χρονη οδηγό, το πρωί της Τρίτης (14/10) στη λεωφόρο Συγγρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, το περιστατικό ξεκίνησε έπειτα από λογομαχία στον δρόμο, όταν ο γιατρός ενοχλήθηκε επειδή η γυναίκα κινούνταν με χαμηλότερη ταχύτητα. Όπως καταγγέλλει η 43χρονη, ο άνδρας άρχισε να κορνάρει, να ανάβει και να σβήνει τα φώτα, φωνάζοντας και βρίζοντας.

Λίγο αργότερα, ο πλαστικός χειρουργός φέρεται να προσπέρασε το αυτοκίνητό της, να το ακινητοποίησε και να κατέβηκε έξω. Σε έξαλλη κατάσταση, την άρπαξε από τα μαλλιά και τη χτύπησε επανειλημμένα μέσα στο όχημά της. Από τις φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν, φαίνονται εμφανή τραύματα στο κεφάλι της, καθώς και τούφες μαλλιών που της ξερίζωσε.

Ο γιατρός συνελήφθη και οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. έχει σχηματίσει δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών. Το θύμα, που ακόμη δεν μπορεί να συνέλθει από το σοκ, δηλώνει πως φοβάται ακόμη και να οδηγήσει ξανά.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του θύματος, την άρπαξε από τα μαλλιά και άρχισε να τη χτυπά με μανία μέσα στο αυτοκίνητό της. Από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε ο ΑΝΤ1, διακρίνεται ότι της λείπει τούφα μαλλιών, ενώ η ίδια έχει εμφανή σημάδια στο κεφάλι.

Ο γιατρός συνελήφθη από την αστυνομία και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Η 43χρονη γυναίκα, εμφανώς σοκαρισμένη, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και περιέγραψε με τρεμάμενη φωνή τη φρίκη που έζησε:

«Ήμουν στον δρόμο και είχα φύγει να πάω σπίτι. Πήγαινα με 60, όσο είναι το όριο. Μου κορνάριζε από πίσω, άναβε και έσβηνε τα φώτα, έβριζε… Είχα ταραχτεί. Στο τέλος μού έκλεισε τον δρόμο. Με έπιασε από τα μαλλιά, ήθελε να με βγάλει έξω, να με σκοτώσει. Έχουν κοπεί τα μαλλιά μου από τη δεξιά πλευρά. Μου χτύπησε το κεφάλι στο τιμόνι. Οι περαστικοί σταμάτησαν, κι ένα παλικάρι του είπε “τι κάνεις;” κι εκείνος απάντησε “και λίγα της κάνω”. Είμαι σοκαρισμένη, δεν περίμενα ότι θα το ζήσω αυτό. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να οδηγήσω ξανά. Φοβάμαι πάρα πολύ».

Η γυναίκα πρόσθεσε ότι ακόμη και στο αστυνομικό τμήμα αισθάνθηκε φόβο, καθώς βρισκόταν στον ίδιο χώρο με τον άνδρα που τη χτύπησε: «Φοβήθηκα ακόμα και εκεί. Είναι γνωστός πλαστικός και υποτίθεται ότι βοηθάει τον κόσμο. Αυτός ο άνδρας με χτύπησε σαν να ήμουν εχθρός του».

