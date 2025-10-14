Συναγερμός για εξαφάνιση 17χρονου στο Αιγάλεω

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για εξαφάνιση ανηλίκου από χώρο φιλοξενίας στο Αιγάλεω.

Ο 17χρονος Αμπντελχαμίντ Αμπντελραχμάν, με καταγωγή από την Αίγυπτο, εξαφανίστηκε από το Αιγάλεω στις 23 Σεπτεμβρίου 2025.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 14/10/2025 για την

εξαφάνιση του ανηλίκου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του,

καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αμπντελχαμίντ Αμπντελραχμάν, ηλικίας 17 ετών, έχει ύψος 1,70 μ. και είναι

αδύνατος. Έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι

άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

