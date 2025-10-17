Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (17/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
17/10/2025 8:00:00 πμ
17/10/2025 9:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΥΣΣΟΥ, ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΩΝΩΝ.
819
Κατασκευές
17/10/2025 8:00:00 πμ
17/10/2025 10:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:Μ. ΜΑΚΚΑ απο κάθετο: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ έως κάθετο: ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
1161
Λειτουργία
17/10/2025 8:00:00 πμ
17/10/2025 11:00:00 πμ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΕΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΝΑΥ.ΝΟΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΑΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΛΕΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΘΑΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΑΝΤΙΟΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΟΠΗΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1297
Κατασκευές
17/10/2025 8:00:00 πμ
17/10/2025 11:00:00 πμ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΦΕΡΗ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έως κάθετο: ΝΑΥ.ΝΟΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1297
Κατασκευές
17/10/2025 8:00:00 πμ
17/10/2025 12:00:00 μμ
ΝΙΚΑΙΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΑΙΓΑΛΕΩ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
Κατασκευές
17/10/2025 8:00:00 πμ
17/10/2025 12:00:00 μμ
ΒΟΥΛΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΟΔΥΣΣΕΩΣ έως κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1300
Κατασκευές
17/10/2025 8:00:00 πμ
17/10/2025 12:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΚΑΙ ΚΟΔΡΟΥ.
817
Κατασκευές
17/10/2025 8:00:00 πμ
17/10/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ απο κάθετο: ΔΙΔΟΤΟΥ έως κάθετο: ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
1146
Λειτουργία
17/10/2025 8:00:00 πμ
17/10/2025 1:00:00 μμ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΑΛΛΗΝΗ - ΚΑΝΑΡΗ - ΔΡΑΜΑΣ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ
264
Λειτουργία
17/10/2025 8:00:00 πμ
17/10/2025 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ απο κάθετο: ΛΕΟΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΚΚΕΡΕΛ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΟΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ έως κάθετο: ΑΝΤΙΟΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΝΙΤΣΗΣ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
1160
Λειτουργία
17/10/2025 8:00:00 πμ
17/10/2025 2:00:00 μμ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ.
818
Κατασκευές
17/10/2025 8:00:00 πμ
17/10/2025 3:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΪΚΟΥ ΝΟ 11 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΒΕΪΚΟΥ έως κάθετο: ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 11 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
Κατασκευές
17/10/2025 8:00:00 πμ
17/10/2025 3:30:00 μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ - ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ - ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ - ΕΥΡΤΑΝΙΑΣ - ΣΚΟΥΦΑ - ΡΙΜΙΝΙ - ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ - ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ - ΛΑΣΗΘΙΟΥ - ΙΚΤΙΝΟΥ
463
Κατασκευές
17/10/2025 8:00:00 πμ
17/10/2025 4:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΟΜΗΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΟΣΤΟΛΗ απο κάθετο: ΖΑΝΗ έως κάθετο: ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΤΖΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΜΠΟΤΑΣΗ έως κάθετο: ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
Κατασκευές
17/10/2025 8:00:00 πμ
17/10/2025 5:00:00 μμ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΘΕΣΗ ΚΑΝΤΗΛΙ - ΡΕΜΑ ΔΡΙΤΣΑ - ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΚΑΝΤΗΛΙ - ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ
ΑΔΜΗΕ
17/10/2025 9:00:00 πμ
17/10/2025 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΙΖΟΥ ΝΕΡΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ, ΓΡΑΝΙΤΣΑ, ΠΑΣΣΩΒ.
820
Κατασκευές
17/10/2025 9:00:00 πμ
17/10/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΙΠΠΩΝΑΚΤΟΣ απο κάθετο: ΕΥ.ΠΙΣΣΑ έως κάθετο: ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ απο κάθετο: ΚΛΕΜΑΝΣΩ έως κάθετο: ΙΠΠΩΝΑΚΤΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΛΕΜΑΝΣΩ απο κάθετο: ΜΑΡΡΑΙΗ έως κάθετο: ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
1293
Κατασκευές
17/10/2025 10:00:00 πμ
17/10/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ απο κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ έως κάθετο: ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ ΝΟ 9 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟ 88 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1301
Κατασκευές
17/10/2025 10:00:00 πμ
17/10/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 116 - 118 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ
1302
Κατασκευές
17/10/2025 10:00:00 πμ
17/10/2025 12:00:00 μμ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ απο κάθετο: ΔΕΛΓΕΡΗ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΝΟ 28 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1299
Κατασκευές
17/10/2025 10:00:00 πμ
17/10/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:Ι.ΤΡΙΒΟΛΗ απο κάθετο: ΓΕΝ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΓΕΝ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΡΟΜΠΕΡ έως κάθετο: Ι.ΤΡΙΒΟΛΗ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:Ι.ΤΡΙΒΟΛΗ ΝΟ 4 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ
1298
Κατασκευές
17/10/2025 10:00:00 πμ
17/10/2025 1:00:00 μμ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΜΟΥ απο κάθετο: ΘΗΒΩΝ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ απο κάθετο: ΟΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΟΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΘΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ
1296
Κατασκευές
17/10/2025 11:00:00 πμ
17/10/2025 2:00:00 μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΑΧΑΙΑΣ έως κάθετο: ΠΑΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΗΝΟΥ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΤΥΝΟΥ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ
1294
Κατασκευές
17/10/2025 12:00:00 μμ
17/10/2025 3:00:00 μμ
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΛ/ΚΙΕΣ 1+2+3 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
Κατασκευές
17/10/2025 12:00:00 μμ
17/10/2025 3:30:00 μμ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΜΝΗΝΩΝ απο κάθετο: ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: Μ.ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ απο κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ έως κάθετο: Μ.ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ έως κάθετο: ΤΥΧΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ
1295
Κατασκευές
17/10/2025 12:00:00 μμ
17/10/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΚΚΕΡΕΛ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΦΡΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ
1160
Λειτουργία
17/10/2025 12:00:00 μμ
17/10/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΟΣΤΑΝ, 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΜΑ.
816
Κατασκευές
17/10/2025 12:00:00 μμ
17/10/2025 5:00:00 μμ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΣΑΜΦΡΑΠΟΛΕΩΣ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ - ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ - ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ
265
Λειτουργία
17/10/2025 12:00:00 μμ
17/10/2025 5:00:00 μμ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΑΛΛΗΝΗ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ - ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ - ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ - ΠΟΡΦΥΡΑ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ
265
Λειτουργία
