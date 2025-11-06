Αναβολή στη δίκη του τενόρου για την κατηγορία του ξυλοδαρμού του γιου του 

Αναβολή για αύριο πήρε η δίκη του 46χρονου τενόρου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ο οποίος κατηγορείται για ξυλοδαρμό και εξύβριση του ανήλικου γιου του.

Η υπόθεση θα δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

Η υπεράσπιση του κατηγορουμένου ζήτησε και έλαβε αναβολή, ενώ η συνήγορός του υπογράμμισε στο δικαστήριο ότι ο πελάτης της «δεν είναι κακοποιητής». Μέχρι την αυριανή εκδίκαση, ο 46χρονος παραμένει υπό κράτηση, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική έκθεση για τον ανήλικο.

Ο εντοπισμός και η σύλληψη του τενόρου έγιναν μετά από μήνυση που υπέβαλε η εν διαστάσει σύζυγός του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το μεσημέρι της Τρίτης, ενώ ο τενόρος βρισκόταν με τον 14χρονο γιο του στο σπίτι του, φέρεται να τον εξύβρισε, να τον έσπρωξε πάνω σε έπιπλο και να τον χτύπησε στο πρόσωπο και το σώμα, προκαλώντας του εμφανή τραύματα.

Η μητέρα, που έχει την επιμέλεια του παιδιού και βρίσκεται σε διάσταση με τον καλλιτέχνη από τον περασμένο Ιανουάριο, ενημέρωσε αμέσως τις αρχές και τόνισε πως κύρια προτεραιότητά της είναι η ασφάλεια των παιδιών της.

