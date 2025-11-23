Άνω Λιόσια: Σύλληψη οδηγού για διατάραξη κοινής ησυχίας με ηχοσύστημα «στη διαπασών»
Άμεση αστυνομική ανταπόκριση σε περιστατικό διατάραξης κοινής ησυχίας από όχημα, στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, οδήγησε στον εντοπισμό οχήματος εξοπλισμένο με ηχοσύστημα υψηλής ισχύος
Η αστυνομία στα Άνω Λιόσια δέχθηκε καταγγελία για αυτοκίνητο που έκανε πολύ δυνατό θόρυβο στη γειτονιά. Το όχημα βρέθηκε να έχει πολύ ισχυρό ηχοσύστημα με ενισχυτή και πέντε μεγάλα ηχεία που έπαιζαν στη διαπασών.
Οι αστυνομικοί το σταμάτησαν, συνέλαβαν τον οδηγό και του σχημάτισαν δικογραφία για διατάραξη κοινής ησυχίας.
Η ΕΛ.ΑΣ. τονίζει ότι παρόμοιοι έλεγχοι συνεχίζονται τακτικά για να αντιμετωπιστούν τέτοια περιστατικά.
