Ρέθυμνο: Σπάνιο φωτογραφικό ντοκουμέντο από την περιοχή των Τεσσάρων Μαρτύρων τη δεκαετία του 60'
Η φωτογραφία που λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσσα στο χθες και στο σήμερα του Ρεθύμνου
Μια παλιά φωτογραφία ζωντανεύει ένα Ρέθυμνο μια διαφορετικής και πιο απλής καθημερινότητας, όπου τίποτα δεν ήταν όπως είναι σήμερα και όλα λειτουργούσαν αλλιώς.
Η σπάνια φωτογραφία ντοκουμέντο από ένα άλλο Ρέθυμνο πριν την εποχή των αλλαγών
Μια σπάνια φωτογραφία αποτυπώνει την περιοχή των Τεσσάρων Μαρτύρων σε μία εποχή σημαντικών αλλαγών για την πόλη του Ρεθύμνου.
