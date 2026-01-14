Ρέθυμνο: Σπάνιο φωτογραφικό ντοκουμέντο από την περιοχή των Τεσσάρων Μαρτύρων τη δεκαετία του 60'

Η φωτογραφία που λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσσα στο χθες και στο σήμερα του Ρεθύμνου

Newsbomb

Ρέθυμνο: Σπάνιο φωτογραφικό ντοκουμέντο από την περιοχή των Τεσσάρων Μαρτύρων τη δεκαετία του 60'
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια παλιά φωτογραφία ζωντανεύει ένα Ρέθυμνο μια διαφορετικής και πιο απλής καθημερινότητας, όπου τίποτα δεν ήταν όπως είναι σήμερα και όλα λειτουργούσαν αλλιώς.

Η σπάνια φωτογραφία ντοκουμέντο από ένα άλλο Ρέθυμνο πριν την εποχή των αλλαγών

Μια σπάνια φωτογραφία αποτυπώνει την περιοχή των Τεσσάρων Μαρτύρων σε μία εποχή σημαντικών αλλαγών για την πόλη του Ρεθύμνου.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:15ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 15 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:06TRAVEL

Λίμνη Καϊάφα: Ένα ταξίδι ανάμεσα στον θρύλο και την ιαματική γαλήνη

22:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Για μια θέση στον τελικό! Πότε παίζουν Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και Λεβαδειακός – ΟΦΗ

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Σπάνιο φωτογραφικό ντοκουμέντο από την περιοχή των Τεσσάρων Μαρτύρων τη δεκαετία του 60'

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ανοίγουν την Πέμπτη την περιμετρική οδό οι αγρότες

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «πυρά» Καραχάλιου σε Καρυστιανού: «Θλιβερό να έχεις τον λαό μαζί σου και να μένεις με κακά troll»

22:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Άρης 3-0: Με χατ-τρικ του Μπακασέτα στα ημιτελικά του Κυπέλλου

22:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Πιερρακάκη με τον οικονομικό σύμβουλο του Τραμπ, Στίβεν Μιράν – Γκιλφόιλ: «Ορόσημο για τις οικονομικές μας σχέσεις»

22:22ΜΠΑΣΚΕΤ

«Εφιαλτικό» βράδυ για τον Άρη στο Eurocup, «βαριά» ήττα και για το Περιστέρι στο FIBA Europe Cup

22:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Παρτιζάν - Ολυμπιακός 66-104: Ισοπέδωσε τη... μισή Παρτιζάν

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Νέες μαρτυρίες - Την είδαν στην πλατεία Βικτωρίας - Επί ποδός η ΕΛ.ΑΣ

22:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ : Μας έχουν πει ότι οι εκτελέσεις στο Ιράν έχουν σταματήσει - Βήμα πίσω για στρατιωτική δράση;

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Έως και 700 δισ. δολάρια είναι διατεθειμένοι να δώσουν οι ΗΠΑ - Ο ρόλος της στο «Χρυσό Θόλο»

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεν εκτελέστηκε σήμερα ο Ιρανός διαδηλωτής Ερφάν Σολτάνι που έχει καταδικαστεί σε θάνατο

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία και Πολωνία καλούν τους πολίτες τους να φύγουν άμεσα από το Ιράν

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Θρίλερ με την σορό άνδρα που εντοπίστηκε σε παραλία – Την Πέμπτη θα απαντηθεί εάν πρόκειται για τον Ρώσο επιχειρηματία που αγνοείται

21:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Άρης: LIVE η μάχη για το Κύπελλο Ελλάδας

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Δεν επιτεύχθηκε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία - «Θεμελιώδης διαφωνία»

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Τσουνάμι έπληξε τις παραλίες της Αργεντινής - Ένας νεκρός και 35 τραυματίες

21:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Τα highlights του ντέρμπι των προημιτελικών στο Κύπελλο Ελλάδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Έντονη κακοκαιρία και πυκνές χιονοπτώσεις την επόμενη εβδομάδα με επίκεντρο Βαλκάνια και Ελλάδα

22:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ : Μας έχουν πει ότι οι εκτελέσεις στο Ιράν έχουν σταματήσει - Βήμα πίσω για στρατιωτική δράση;

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Νέες μαρτυρίες - Την είδαν στην πλατεία Βικτωρίας - Επί ποδός η ΕΛ.ΑΣ

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «πυρά» Καραχάλιου σε Καρυστιανού: «Θλιβερό να έχεις τον λαό μαζί σου και να μένεις με κακά troll»

19:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση RealPolls: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με 28,7% - Δεύτερη η Πλεύση - Τι λένε οι πολίτες για τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Αποκαλύψεις για την σερβιτόρα με το κράνος - Είχε καταγγείλει τους ιδιοκτήτες για τις συνθήκες εργασίας

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεν εκτελέστηκε σήμερα ο Ιρανός διαδηλωτής Ερφάν Σολτάνι που έχει καταδικαστεί σε θάνατο

20:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ιράν: Τα τέσσερα «σημάδια» που δείχνουν άμεσο χτύπημα - Από το Κατάρ ως το Γκουάμ

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

19:28ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εκδίδει απειλή δολοφονίας κατά του Τραμπ: «Αυτή τη φορά, η σφαίρα δεν θα αστοχήσει»

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Φρεγάτα Κίμων - Δένδιας: Θα την υποδεχθούν «Αβέρωφ», «Ολυμπιάς» και έξι πλοία του στόλου

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Παρ’ ολίγον νέο «Κραν Μοντανά» - Φωτιά από πυροτεχνήματα σε εστιατόριο

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι έκαναν σόου την ιστορία του Τρωικού πολέμου - Βίντεο

18:40LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Ο αισθησιακός χόρος ως «ντίβα» του καμπαρέ που ξεσήκωσε τους followers της

18:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα για 10.000 άνεργες μητέρες με μισθό έως €1.004

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Έσκασαν τα λάστιχα των τρακτέρ των αγροτών που συμμετείχαν στη χθεσινή σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό

14:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Αυτοψία σε δικηγορικό γραφείο για τον νέο ψηφιακό δικαστικό φάκελο

18:44ΚΟΣΜΟΣ

Ισόβια και 16 χρόνια κάθειρξη σε 38χρονο για κατ’ εξακολούθηση βιασμό της 13χρονης θετής του κόρης

22:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Για μια θέση στον τελικό! Πότε παίζουν Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και Λεβαδειακός – ΟΦΗ

18:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οικία Κοκοβίκου: Αναδεικνύονται οι αρχαιολογικοί θησαυροί που κρύβονται στην αυλή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ