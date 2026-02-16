ΑΣΕΠ 2Κ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 123 θέσεις στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΠΕ)

Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2025 του ΑΣΕΠ

Newsbomb

ΑΣΕΠ 2Κ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 123 θέσεις στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΠΕ)
Eurokinissi
ΕΡΓΑΣΙΑ
2'

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2025 (Φ.Ε.Κ. 12/10.04.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορoύν στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 123 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ΄ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στους πίνακες Διοριστέων και Κατάταξης των εν λόγω κλάδων/ειδικοτήτων χωρίς ειδική επισήμανση. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Κάντε "κλικ" ΕΔΩ και δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα της 4ΓΒ-2025

Ξεκίνησαν οι ενστάσεις

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 8:00 έως και την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - > ΕΝΣΤΑΣΗ.

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ», ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου πριν την υποβολή της ένστασής του.

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

  • ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
  • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
  • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΝΟΜΙΚΩΝ)
  • ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
  • ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
  • ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE HARDWARE)
  • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Ακολουθεί, ο πίνακας με τις θέσεις

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:24ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον 10 νεκροί στη Μπουρκίνα Φάσο σε σειρά επιθέσεων τζιχαντιστών από την περασμένη Πέμπτη

03:58ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

03:32ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Ασπρόπυργο: ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό – Άντρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

03:06ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 123 θέσεις στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΠΕ)

02:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Το γεωτρύπανο «Τσαγρί Μπέη» απέπλευσε για Σομαλία

02:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στην Ελλάδα ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις - Ενσωματώνεται άμεσα στην ομάδα

01:46ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερις νεκροί σε πλήγματα του Ισραήλ στον ανατολικό Λίβανο

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία διαψεύδει τα σενάρια για κοινή ναυπήγηση πολεμικών πλοίων με τις ΗΠΑ

00:58LIFESTYLE

Sing for Greece: Ο Akylas έκανε το απόλυτο - Πώς ψήφισαν κοινό και επιτροπές

00:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές ΕΚΑ: Πρώτη η παράταξη του ΚΚΕ - Ο Παναγόπουλος «κέρδισε» το ΠΑΣΟΚ

00:10LIFESTYLE

Sing for Greece: Ο Akylas έφυγε για Βιέννη και Eurovision

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούμπιο διαβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν μια Ευρώπη «υποτελή»

23:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δυο αθλητές στον Μαραθώνιο της Σεβίλλης τερμάτισαν... ταυτόχρονα

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Ο στρατός των ΗΠΑ αναχαίτισε τάνκερ στον Ινδικό Ωκεανό - Είχε διαφύγει από την Καραϊβική

23:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Αμίλητοι οι παίκτες μπροστά στη Θύρα 13, άκουγαν τις αποδοκιμασίες

23:22LIFESTYLE

Sing for Greece: Τι ψηφίζει το X στον εθνικό τελικό της Eurovision

23:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Αμετάβλητη εικόνα στην κορυφή, απώλεια «μαχαιριά» για Παναθηναϊκό

23:13ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

23:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΑΕΛ 1-1: Απαράδεκτη εμφάνιση και νέα «γκέλα» στη Λεωφόρο

23:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Ισχυρές βροχές στα νησιά και την Πελοπόννησο – Άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισραηλινή παραγωγός βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας - Ήταν δεμένη και είχε μώλωπες

22:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία με όπλο μέσα στις φυλακές Δομοκού - Τα δευτερόλεπτα του τρόμου στο γραφείο του Αρχιφύλακα

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η Αττική Οδός από Ελευσίνα μέχρι Αιγάλεω στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έως την Δευτέρα το πρωί

00:10LIFESTYLE

Sing for Greece: Ο Akylas έφυγε για Βιέννη και Eurovision

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

03:32ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Ασπρόπυργο: ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό – Άντρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

18:40ΕΛΛΑΔΑ

«Σκάσε, βούλωσέ το, μου έχεις σπάσει τα νεύρα»: Φυσικοθεραπεύτρια χτύπησε παιδί με εγκεφαλική παράλυση και τη μητέρα του στη Χαλκίδα

21:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια δολοφονία στις φυλακές Δομοκού - Πυροβόλησαν κρατούμενο στο γραφείο του Αρχιφύλακα

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες: «Πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό»

00:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές ΕΚΑ: Πρώτη η παράταξη του ΚΚΕ - Ο Παναγόπουλος «κέρδισε» το ΠΑΣΟΚ

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Tαυτοποιήθηκε η σορός του ψαρά που ήταν αγνοούμενος - Τον αναγνώρισε η γυναίκα του

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στον Θανάση Σκουρτόπουλο

03:58ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφία από τον «δράκο των Εξαρχείων» - Κατηγορείται για 4 επιθέσεις κατά γυναικών σε 10 μέρες

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 15/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.300.000 ευρώ

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Οι 15 καταθέσεις και το κονδύλι των 30.000 ευρώ που απορρίφθηκε «καίνε» τον ιδιοκτήτη

23:22LIFESTYLE

Sing for Greece: Τι ψηφίζει το X στον εθνικό τελικό της Eurovision

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ