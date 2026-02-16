Κρήτη: Επεισοδιακή βραδιά Αγίου Βαλεντίνου - Την ακολούθησε έως το σπίτι της και της επιτέθηκε

Η ημέρα των ερωτευμένων δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε μια νεαρή φοιτήτρια που μένει στο Ηράκλειο, καθώς κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της ότι της επιτέθηκε.

