Κρήτη: Επεισοδιακή βραδιά Αγίου Βαλεντίνου - Την ακολούθησε έως το σπίτι της και της επιτέθηκε
Τον τρόμο έζησε μια νεαρή φοιτήτρια στο Ηράκλειο την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, με εκείνη και τον πρώην της να παιρνούν τη βραδιά τους στο αστυνομικό τμήμα.
Η ημέρα των ερωτευμένων δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε μια νεαρή φοιτήτρια που μένει στο Ηράκλειο, καθώς κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της ότι της επιτέθηκε.
