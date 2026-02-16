Πτώση δέντρου σε λαϊκή αγορά στον Πειραιά - Φωτογραφίες

Το τεράστιο δέντρο που έπεσε σε λαϊκή αγορά στον Πειραιά

Πανικός επικράτησε το μεσημέρι της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου σε λαϊκή αγορά στον Πειραιά καθώς σημειώθηκε πτώση ενός μεγάλου δέντρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Piraeus Press.gr το περιστατικό συνέβη κοντά στις 15:30 το μεσημέρι στην οδό Ζαΐμη στο Νέο Φάληρο, παράλληλη οδό με τις γραμμές του Ηλεκτρικού, όπου διεξάγεται η λαϊκή κάθε Δευτέρα.

Από φωτογραφίες που εξασφάλισε το ίδιο μέσο φαίνεται ένα τεράστιο δέντρο να έχει πέσει στο δρόμο στη μέση της λαϊκής αγοράς με τους κατοίκους της περιοχής να έχουν μείνει άναυδοι.

Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για θαύμα καθώς δεν σημειώθηκε τραυματισμός από την πτώση του τεράστιου δέντρου.