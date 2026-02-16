Κρήτη: Ο μερακλής παπανικόλας που απογείωσε το κέφι με τις μαντινάδες του
Ένα όμορφο στιγμιότυπο συνέβη σε ένα γλέντι στην Κρήτη, όπου ένας παπάς απογείωσε το κέφι με τις μαντινάδες του.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε μια μουσική εκδήλωση και ενώ όλοι χόρευαν και τραγουδούσαν έγινε κάτι απρόσμενο που τους έπιασε όλους στον ύπνο αλλά ταυτόχρονα ήταν και το στιγμιότυπο της βραδιάς.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:39 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η τεχνητή νοημοσύνη μειώνει στο μισό τα ατυχήματα των αυτοκινήτων
22:52 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στην Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ
22:20 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 17 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
22:06 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Αχαΐα: 22χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος σε θερμοκήπιο
14:09 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ