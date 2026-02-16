Η τεχνητή νοημοσύνη μειώνει στο μισό τα ατυχήματα των αυτοκινήτων

Τα οφέλη από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην οδήγηση είναι εντυπωσιακά

Η τεχνητή νοημοσύνη μειώνει στο μισό τα ατυχήματα των αυτοκινήτων, παρέχοντας ουσιαστική ασφάλεια. Εξετάζει δισεκατομμύρια σημεία και δεδομένα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, εντοπίζοντας και τελικά ξεπερνώντας τους κινδύνους που υπάρχουν στους δρόμους. Το πετυχαίνει μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο καμερών.

Παράλληλα, καταγράφονται τα δεδομένα από τα συστήματα ADAS, όπως για παράδειγμα οι οδικές σημάνσεις και τα σήματα κυκλοφορίας, καθώς και οποιαδήποτε απόσπαση της προσοχής του οδηγού. Όμως υπάρχουν συστήματα που είναι πολύ παρεμβατικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι οδηγοί να βομβαρδίζονται με ειδοποιήσεις κάθε λίγα δευτερόλεπτα, γεγονός που οδηγεί στην απόρριψή τους. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος της Netradyne που είναι μια προηγμένη πλατφόρμα καμερών ασφαλείας η οποία χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, Σέρτζιο Μπαράτα.

Ωστόσο, πληροφορίες που ενημερώνουν τον οδηγό 2 ή 3 δευτερόλεπτα αργότερα, αντί την ίδια στιγμή. Ετσι αν για παράδειγμα κάποιος οδηγός παραβιάζει το κόκκινο ή το όριο ταχύτητας, μπορούν να αυξήσουν τα ποσοστά ατυχήματος. Επιπλέον, επειδή το σύστημα αναλύει το 100% της διαδρομής, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αναγνωρίσει τις θετικές συμπεριφορές, αναγνωρίζοντας τις δεξιότητες κάθε οδηγού. «Μπορούμε να δούμε τους οδηγούς με βάση τα δεδομένα και το σύστημα να λειτουργεί με άλλον τρόπο επειδή έχει έναν καλό οδηγό πίσω από το τιμόνι», τονίζει ο Σέρτζιο Μπαράτα.

Από την άλλη οι κάμερες που είναι στραμμένες τόσο προς τον οδηγό όσο και προς τον δρόμο δίνουν πολλές πληροφορίες στις ασφαλιστικές εταιρείες σε περίπτωση σύγκρουσης, με αποτέλεσμα να μπαίνουν νέα δεδομένα στην ανάλυση ενός ατυχήματος.

Το σίγουρο είναι ότι τα οφέλη από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην οδήγηση είναι εντυπωσιακά. «Έχουμε μετρήσει τους πελάτες μας, αλλά και μέσω των μεγάλο όγκο των δεδομένων ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει μειώσει τα ατυχήματα κατά 50% εντός των πρώτων 12 μηνών λειτουργία της», ολοκλήρωσε ο Σέρτζιο Μπαράτα.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

