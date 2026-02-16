Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νορβηγός σκιέρ κρύφτηκε στο δάσος αφού έχασε το χρυσό στο σλάλομ

«Απλά ήθελα να ξεφύγω από όλα», είπε ο Νορβηγός Άτλε Λι ΜακΓκράθ αφού έχασε το χρυσό μετάλλιο στο σλάλομ ανδρών

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νορβηγός σκιέρ κρύφτηκε στο δάσος αφού έχασε το χρυσό στο σλάλομ

Ο Νορβηγός Άτλε Λι ΜακΓκράθ

Για περισσότερο από έναν αιώνα, αθλητές στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες αντιμετωπίζουν την ήττα με κάθε δυνατό τρόπο. Το απόγευμα της Δευτέρας, όμως, στο Μπόρμιο της Ιταλίας, ο Νορβηγός Άτλε Λι ΜακΓκράθ εξέφρασε τη θλίψη του με έναν πρωτότυπο τρόπο, αφού έχασε το χρυσό μετάλλιο στο σλάλομ ανδρών. Πρώτα, πέταξε τα πέδιλα του όσο πιο μακριά μπορούσε και μετά κρύφτηκε στο δάσος.

«Απλά ήθελα να ξεφύγω από όλα», είπε. «Σκέφτηκα ότι θα βρω λίγη ηρεμία και γαλήνη, αλλά δεν τα κατάφερα, γιατί οι φωτογράφοι και η αστυνομία με βρήκαν στο δάσος. Απλά χρειαζόμουν λίγο χρόνο για τον εαυτό μου».

Η αντίδρασή του ήταν απολύτως κατανοητή. Ο 25χρονος ήλπιζε να τιμήσει τον παππού του, ο οποίος πέθανε την ημέρα της τελετής έναρξης των Αγώνων. Παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε κατά την διάρκεια χιονοθύελλας, η πρώτη του κατάβαση ήταν ομαλή, καθώς έκανε χρόνο 56,14 δευτερόλεπτα.

Αυτό του έδωσε ένα πλεονέκτημα 0,59 δευτερολέπτων έναντι του Ελβετού παγκόσμιου πρωταθλητή Λοΐκ Μάιλαρντ στην δεύτερη του κατάβαση. Αρκετοί από τους αντιπάλους του – συμπεριλαμβανομένου του Λούκας Πινιέιρο Μπράθεν, ο οποίος κέρδισε στο γιγαντιαίο σλάλομ και χάρισε στη Βραζιλία το πρώτο Χειμερινό Ολυμπιακό μετάλλιο στην ιστορία της – είχαν πέσει κατά την διάρκεια της κούρσας τους.

Η νίκη ήταν στο χέρι του 25χρονου, αλλά τότε όλα πήγαν στραβά, καθώς πέρασε πάνω από ένα «κοντάρι».

Όταν έγινε αυτό έβγαλε τα πέδιλα του και ξάπλωσε στο χιόνι με τις κάμερες να τον έδειχναν να καλύπτει περιστασιακά το πρόσωπό του με τα χέρια του, στο πλάι της πίστας, πριν βαδίσει με δυσκολία προς το δάσος.

«Συνήθως είμαι πολύ καλός στο να βλέπω τα πράγματα από μια οπτική», είπε.

«Αν δεν κάνω καλό σκι σε έναν αγώνα, μπορώ τουλάχιστον να πω στον εαυτό μου ότι είμαι υγιής, η οικογένειά μου είναι υγιής και οι άνθρωποι που αγαπώ είναι εδώ. Αλλά αυτό δεν ισχύει σε αυτήν περίπτωση. Έχασα κάποιον που αγαπούσα πολύ και αυτό το κάνει πραγματικά δύσκολο».

«Δεν έχω ξαναζήσει κάτι παρόμοιο. Δεν είναι η χειρότερη στιγμή της ζωής μου, αλλά είναι η χειρότερη στιγμή της καριέρας μου. Ήλπιζα ότι θα κατάφερνα να ολοκληρώσω αυτή τη δύσκολη περίοδο με κάτι καλό. Έπρεπε να αντέξω πραγματικά πολλά δύσκολα πράγματα και να μείνω πολύ δυνατός. Αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο».

Ο ΜακΓκράθ, που γεννήθηκε στο Βερμόντ των ΗΠΑ και μετακόμισε στη Νορβηγία όταν ήταν δύο ετών με τον Αμερικανό πατέρα του, Φέλιξ, και τη μητέρα του, Σέλμα Λι, αρνήθηκε ότι ο θάνατος του παππού του είχε αρνητική επίδραση στο σκι του. «Με όλα όσα έχουν συμβεί, πραγματικά δυσκολεύτηκα να χειριστώ τον εαυτό μου τις τελευταίες δύο εβδομάδες και ήμουν πολύ περήφανος για την πρώτη μου κατάβαση σήμερα», είπε.

Το λάθος του σήμαινε ότι η νίκη πήγε στον Μάιλαρντ, ο οποίος έγινε ο πρώτος Ελβετός Ολυμπιονίκης στο σλάλομ ανδρών από το 1948 με συνολικό χρόνο 1 λεπτό και 53,61 δευτερόλεπτα

«Η νίκη θα άξιζε και στον Άτλε Λι. Ήταν ο καλύτερος σκιέρ αυτή τη σεζόν, αλλά αυτό που συνέβη είναι μέρος του σλάλομ, είναι μέρος του αθλητισμού», είπε από την πλευρά του ο Μάιλαρντ.

