Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης

Πού εντοπίζονται προβλήματα


ΕΛΛΑΔΑ
Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται το μεσημέρι της Τετάρτης σε βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας.

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη στο «κόκκινο» είναι η Κηφισίας στο ρεύμα προς Κηφισιά από Αμπελόκηπους έως Χαλάνδρι, η βασιλίσσης Σοφίας προς το κέντρο, η Βουλιαγμένης στο ύψος της Αργυρούπολης, καθώς και η Ποσειδώνος στο ύψος του Ελληνικού.

Ηπιότερη η κατάσταση στον Κηφισό, με ορισμένα τμήματα να χαρακτηρίζονται από αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Την ίδια ώρα, στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις έως και 15 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Ανθούσα έως Κηφισίας, και στο αντίθετο ρεύμα 5 λεπτών στην έξοδο για Λαμία και στην έξοδο για Καρεά στην Περιφ. Υμηττού.



