Κοζάνη: 26χρονος λήστεψε 20χρονη οδηγό - Της πήρε μετρητά, κινητό και παπούτσια

Εφιάλτης για μία 20χρονη οδηγό στην Κοζάνη, η οποία ενώ έμπαινε στο αυτοκίνητό της, την πλησίασε ένας 26χρονος, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, με σκοπό να τη ληστέψει. Υπό καθεστώς φόβου, η νεαρή κοπέλα είδε τον δράστη να της αποσπά χρήματα από το πορτοφόλι της, το κινητό της, καθώς κι ένα ζευγάρι παπούτσια.

Συγκεκριμένα ο δράστης απέσπασε από το πορτοφόλι της 30 ευρώ, ένα ζευγάρι παπούτσια αξίας 80 ευρώ και ένα κινητό αξίας 200 ευρώ.

Η νεαρή οδηγός ειδοποίησε τις Αρχές και οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης άρχισαν να αναζητούν τον ληστή. Μετά από έρευνες των αστυνομικών, ο 26χρονος εντοπίσθηκε το βράδυ του Σαββάτου και συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκε το ποσό των 10 ευρώ, το οποίο αφού κατασχέθηκε στη συνέχεια αποδόθηκε στην 20χρονη, ενώ πλησίον του συμβάντος βρέθηκε, κατασχέθηκε και αποδόθηκε στην παθούσα το κινητό της τηλέφωνο.

Προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ ο συλληφθείς με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

