Οι viral λαμπάδες της Θεσσαλονίκης: Chat Gpt, «six-seven», κοκτέιλ και… χειριστήρια PlayStation

Viral έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη, πρωτότυπες λαμπάδες εμπνευσμένες από το ChatGPT, viral εκφράσεις που χρησιμοποιούν οι νέοι, αλλά και από την επικαιρότητα, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει συγκεντρώσει η λαμπάδα ChatGPT, με τους καταναλωτές να αντιδρούν με χιούμορ και θετική διάθεση όταν τη βλέπουν. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που τη θεωρούν μια πρωτότυπη και επίκαιρη επιλογή, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα προϊόντα της φετινής πασχαλινής περιόδου. Όσο για το κόστος; Αυτό υπολογίζεται στα 15 ευρώ το τεμάχιο.

Η λαμπάδα Chat Gpt έχει κεντρίσει το ενδιαφέρων μικρών και μεγάλων

Αυξημένο είναι όμως το ενδιαφέρον και για θεματικές, πρωτότυπες και ιδιαίτερες λαμπάδες, με τη γκάμα να περιλαμβάνει από φαγητά και ποτά μέχρι εργαλεία, viral σύμβολα μέχρι και το περίφημο «six-seven», που χρησιμοποιεί η νεολαία στο TikTok.

Οι τιμές παραμένουν σε προσιτά επίπεδα για το ευρύ κοινό, ενώ η ζήτηση ενισχύεται όσο πλησιάζει το Πάσχα, μετά από μια πρόσκαιρη επιβράδυνση που είχε καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα.

Τι λέει για τις viral λαμπάδες ο δημιουργός τους

Μιλώντας στο newsbomb.gr, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και δημιουργός των... viral λαμπάδων, Αλέξης Γεράκης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια λαμπάδα ChatGPT, διότι είναι στην επικαιρότητα και ουσιαστικά το χρησιμοποιεί πολύς κόσμος. Έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά, οπότε ήταν πολύ εύκολο να το σκεφτούμε και να κάνουμε μια τέτοια λαμπάδα».

«Έχει ανταπόκριση στον κόσμο η ιδέα και το ζητούν γενικά. Όταν το βλέπουν και στο κατάστημα γελάνε, διότι είναι γνωστό, οπότε τους αρέσει ως ιδέα. Όσον αφορά το κόστος της συγκεκριμένης λαμπάδας είναι στα 15 ευρώ το τεμάχιο», σημείωσε επίσης.

Ο ίδιος λέει πως μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν και άλλες δημιουργίες: «Επίσης, έχουμε λαμπάδες από φαγώσιμα, από ποτά, από εργαλεία (π.χ. κάβουρες, πριόνια, σφυριά, πινέλα), ενώ από τα ποτά, έχουμε φτιάξει λαμπάδα ουίσκι, κοκτέιλ, ενεργειακά ποτά, δηλαδή από κάθε κατηγορία έχει σχεδόν τα πάντα».

Η λαμπάδα… βενζινάδικο

Λαμπάδες εμπνευσμένες από… κοκτέιλ

«Από φαγητά έχουμε φτιάξει, σουβλάκια, πιτόγυρα, πίτσες, χάμπουργκερ, ποπκόρν, τα πάντα ουσιαστικά», τονίζει και κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο περίφημο «six-seven»: «Η πιο viral λαμπάδα που έχουμε κάνει φέτος είναι το “six-seven”, που είναι γνωστό στα παιδιά και είναι ο αριθμός 67».

Ακόμη μια πρωτότυπη δημιουργία είναι η λαμπάδα «six-seven», εμπνευσμένη από το Τικ Τοκ

Όσον αφορά δε το εύρος των τιμών, όπως εξηγεί στο newsbomb ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, «το 80% των λαμπάδων κυμαίνονται από τα 10 ευρώ έως τα 15 ευρώ σε αυτού του τύπου τις λαμπάδες».

Έκαναν λαμπάδα μέχρι και χειριστήρια του PlayStation

«Έπειτα, έχουμε λαμπάδες και με 5 ευρώ, αλλά́ και με 20 ευρώ για όποιον θέλει. Εκείνες που είναι πιο οικονομικές απλώς δεν είναι χειροποίητες, αλλά και πάλι είναι όμορφες, έχουν κρεμαστά πάνω ή κορδέλες», ανέφερε.

Ο ίδιος τονίζει πως έχουν ήδη πουληθεί 200 με 300 λαμπάδες ChatGPT και σημειώνει πως το ενδιαφέρον αυτήν την περίοδο είναι αυξημένο, μετά από ένα μικρό διάλλειμα, λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή. «Υπάρχει αρκετή κινητικότητα αυτή την περίοδο, αν και υπήρξε μια κοιλιά πριν δύο εβδομάδες περίπου, όταν είχε ξεκινήσει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, διότι ο κόσμος μάλλον φοβήθηκε και σταμάτησε τις αγορές του, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουμε επανέλθει στην κανονικότητα για την εποχή», καταλήγει.