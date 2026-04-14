Τρίτη του Πάσχα: Πώς κινούνται σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Όσα πρέπει να γνωρίζει το επιβατικό κοινό
Σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα αναμένεται από σήμερα Τρίτη του Πάσχα στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική.
Αναλυτικά:
Τρίτη του Πάσχα
- Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Συνήθως εφαρμόζεται πρόγραμμα δρομολογίων Σαββάτου
- Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες
- Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 8,5′ ως τις 23:00, ανά 9,5′ αργότερα
- Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00 – 22:00 και ανά 6,5′ – 9,5′ τις υπόλοιπες ώρες.
- Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα.
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:28 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Η κυβέρνηση αναζητά «Ανάσταση» μετά τα… Πάθη: ΟΠΕΚΕΠΕ, ακρίβεια και οι βουλευτές ΝΔ στο «τραπέζι»
08:02 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Fuel Pass: Ανοιχτή η πλατφόρμα έως 30 Απριλίου για όλα τα ΑΦΜ
07:19 ∙ WHAT THE FACT