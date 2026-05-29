Έλλειψη εργατών γης: Χιλιάδες ανάγκες στον αγροτικό τομέα - «Θα εγκαταλείψουμε τις καλλιέργειες»

Οι αγροτικές περιοχές της Φλώρινας και του Αμυνταίου βρίσκονται ήδη σε οριακό σημείο, καθώς οι ανάγκες για εργασία αυξάνονται την ώρα που το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό μειώνεται δραματικά

Χρύσα Γρίβα

Η δραματική έλλειψη εργατικών χεριών εξελίσσεται σε μείζον πρόβλημα για τον πρωτογενή τομέα, με τους παραγωγούς να προειδοποιούν ότι η κατάσταση οδηγεί σε εγκατάλειψη της γης και συρρίκνωση της παραγωγής. Οι αγροτικές περιοχές της Φλώρινας και του Αμυνταίου βρίσκονται ήδη σε οριακό σημείο, καθώς οι ανάγκες για εργασία αυξάνονται την ώρα που το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό μειώνεται δραματικά.

Όπως επισημαίνεται από τον αγροτικό κόσμο, η γήρανση του πληθυσμού, η απομάκρυνση των νέων από τα χωριά και η έλλειψη εργατών γης από το εξωτερικό έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα. Την ίδια στιγμή, οι καλλιέργειες απαιτούν εντατική καθημερινή εργασία, ιδιαίτερα στο στάδιο του αραιώματος και ενόψει της συγκομιδής, με τους παραγωγούς να δηλώνουν πως δεν υπάρχουν χέρια να καλύψουν τις ανάγκες.

Παράλληλα, ο αγροτικός κόσμος κάνει λόγο για συνολική πίεση, με αυξημένο κόστος παραγωγής, καθυστερήσεις πληρωμών και έλλειψη ουσιαστικής στήριξης από την Πολιτεία, προειδοποιώντας ότι χωρίς άμεσες παρεμβάσεις ο κίνδυνος εγκατάλειψης της γης είναι πλέον ορατός.

«Χιλιάδες ανάγκες – ελάχιστοι εργάτες»

Η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμυνταίου και μέλος του προεδρείου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επιτραπέζιας Ελιάς και Αγροτικών Προϊόντων (ΑΣΕΠΑ), Διαμάντω Κρητικού, μιλώντας στο Newsbomb.gr, τονίζει ότι το πρόβλημα των εργατικών χεριών έχει πλέον οξυνθεί σε βαθμό που απειλεί ευθέως την καλλιεργητική δραστηριότητα της περιοχής. Η ίδια υπογραμμίζει ότι το ζήτημα, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα συσσωρευμένα προβλήματα, έχει μετατραπεί σε καθοριστικό παράγοντα για την επιβίωση των καλλιεργειών.

«Μαζί με όλα τα συσσωρευμένα προβλήματα και άλυτα σήμερα μεγεθύνεται και το ζήτημα των εργατικών χεριών. Αυτή η δυσκολία θα αφήσει πολλά ακαλλιέργητα κτήματα, γιατί ο νέος κόσμος δεν μένει στο χωριό και δεν έχουν ανθρώπους να δουλέψουν τα χωράφια», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η κ. Κρητικού εξηγεί ότι η παραδοσιακή πηγή εργατών από την Αλβανία έχει πλέον χαθεί, καθώς, όπως σημειώνει, οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν μετακινηθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δημιουργώντας σημαντικό κενό στην αγροτική παραγωγή.

Η ίδια περιγράφει με δραματικούς αριθμούς το μέγεθος της έλλειψης, σημειώνοντας ότι οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες σε σχέση με τη διαθέσιμη εργασία.
«Εδώ εμείς που έχουμε εντατικές καλλιέργειες, οπωροφόρα δέντρα, κεράσια και κτηνοτροφία ακόμη, χρειαζόμαστε τουλάχιστον σε καθημερινή βάση 1.000 άτομα. Αυτή τη στιγμή μετά βίας υπάρχουν 100 άνθρωποι», σημειώνει, προσθέτοντας ότι η κατάσταση είναι πλέον πρακτικά μη διαχειρίσιμη.
Η ίδια επισημαίνει ότι ακόμη και οι ίδιοι οι αγρότες αδυνατούν πολλές φορές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εργασίας, λόγω ηλικίας και φυσικής καταπόνησης.

Πίεση στον αγροτικό κόσμο – Κόστος, πληρωμές και κινητοποιήσεις

Η κ. Κρητικού αναφέρει ότι έχουν γίνει προσπάθειες για εξεύρεση λύσης μέσω Περιφέρειας, πρεσβειών και του Υπουργείου Μετανάστευσης, χωρίς όμως αποτέλεσμα μέχρι σήμερα.

«Προσπαθούμε να το λύσουμε από την Περιφέρεια, τις πρεσβείες, το Μετανάστευσης, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία εξέλιξη», δηλώνει, τονίζοντας την απουσία προόδου παρά τις επαφές.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι πραγματικές ανάγκες εκτοξεύονται σε περιόδους αιχμής, όπως η συγκομιδή. «Πέρυσι θα χρειαζόμασταν 2.500 με 3.000 εργάτες… Αυτή τη στιγμή όμως οι δυνατότητες του κάμπου είναι τεράστιες και θα χρειαζόμασταν πάνω από 2.500», σημειώνει, εξηγώντας ότι το αραίωμα και η συγκομιδή απαιτούν συνεχή παρουσία εργατικών χεριών.

Η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμυνταίου χαρακτηρίζει την τρέχουσα περίοδο ως μία από τις πιο δύσκολες των τελευταίων δεκαετιών για τον αγροτικό κόσμο.

«Περνάμε από τα χειρότερα χρόνια στον αγροτικό κόσμο από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου», αναφέρει, προσθέτοντας ότι οι νέοι εγκαταλείπουν τον αγροτικό τομέα, γεγονός που επιτείνει ακόμη περισσότερο το πρόβλημα.

Την ίδια στιγμή, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων, σημειώνοντας ότι «θα βγούμε στον δρόμο πάλι» εάν δεν υπάρξουν αλλαγές στην κατάσταση.

Παράλληλα, καταγγέλλει αυξήσεις στο κόστος παραγωγής και καθυστερήσεις πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα προγράμματα, κάνοντας λόγο για οικονομική ασφυξία στον αγροτικό κόσμο.

Κίνδυνος εγκατάλειψης της γης

Κλείνοντας, η ίδια προειδοποιεί ότι σε πολλές περιοχές ήδη καταγράφεται τάση εγκατάλειψης καλλιεργήσιμων εκτάσεων, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής.

«Σίγουρα μας θέλουν μεμονωμένους», σημειώνει χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τον φόβο ότι χωρίς ουσιαστική στήριξη από την Πολιτεία τα ακαλλιέργητα χωράφια θα αυξηθούν σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

