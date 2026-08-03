Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 4 Αυγούστου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Ολική αποζημίωση για πρώτη κατοικία ή εξοχικό
Ελεύθερος Τύπος: 3.589 προσλήψεις έως το τέλος του καλοκαιριού
Η Καθημερινή: Τα κρίσιμα δευτερόλεπτα στον αέρα
Τα Νέα: SOS για τα παιδιά
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου
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