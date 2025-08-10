Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ποιος καταλαβαίνει καλύτερα τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων

Μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι τα άτομα με χαμηλότερο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο (SES) είναι πιο ευαίσθητα από φυσιολογικής και συναισθηματικής άποψης όταν αλληλεπιδρούν με άλλους, ακόμη και με αγνώστους από διαφορετικό υπόβαθρο.

Ταυτόχρονα, όσοι έχουν χαμηλότερο εισόδημα και μόρφωση είναι σε καλύτερη θέση να «συντονιστούν» με τον συνομιλητή, ανεξάρτητα από την κατάστασή του, και να δημιουργήσουν μια πιο άνετη ατμόσφαιρα επικοινωνίας.

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Διοίκησης της Σιγκαπούρης διεξήγαγαν ένα πείραμα στο οποίο συμμετείχαν 264 ενήλικες. Χωρίστηκαν σε ζεύγη — εκπροσώπους της ίδιας ή διαφορετικών κοινωνικών τάξεων — και παρακολούθησαν τις φυσιολογικές τους αντιδράσεις, τα μη λεκτικά σήματα και την αυτοαξιολόγηση της αλληλεπίδρασης.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες με χαμηλό Κοινωνικό Κοινωνικό Επίπεδο (SES) επέδειξαν υψηλότερο «φυσιολογικό συντονισμό» με τον σύντροφό τους, δηλαδή το καρδιαγγειακό τους σύστημα ήταν καλύτερα συγχρονισμένο με τις αντιδράσεις του συνομιλητή. Κατά την επικοινωνία με άτομα από τις κατώτερες τάξεις, οι άνθρωποι ένιωθαν πιο χαλαροί - μιλούσαν καθαρά και ήταν λιγότερο ανήσυχοι. Ωστόσο, παρά τη δυναμική αυτή, οι περισσότεροι συμμετέχοντες εξακολουθούσαν να προτιμούν την επικοινωνία με εκπροσώπους της δικής τους κοινωνικής τάξης.

Τι είναι η κοινωνικοοικονομική κατάσταση

Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση είναι ένας συνδυασμός εισοδήματος, εκπαίδευσης, επαγγέλματος και υποκειμενικής αντίληψης για τη θέση κάποιου στην κοινωνία. Τα άτομα με υψηλότερη κοινωνική θέση έχουν καλύτερη πρόσβαση σε πόρους και αισθάνονται πιο ασφαλή, ενώ όσοι ανήκουν σε χαμηλότερες τάξεις αντιμετωπίζουν κοινωνικά εμπόδια που τα καθιστούν πιο διακριτικά και δεκτικά προς τους άλλους.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι τα άτομα χαμηλού κοινωνικού κύρους ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικά απέναντι στις διαταξικές αλληλεπιδράσεις. Μελλοντική έρευνα θα εξετάσει εάν οι επαναλαμβανόμενες συναντήσεις μπορούν να αλλάξουν αυτήν την αντίληψη και πώς να δημιουργηθούν οι συνθήκες για πιο άνετες διαταξικές αλληλεπιδράσεις.

