Απίστευτο και όμως ελληνικό: Γυναίκα έβγαλε βόλτα πόνυ (!) στο κέντρο της Αθήνας
Εμβρόντητοι οι περαστικοί παρακολουθούσαν το θέαμα
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε στο κέντρο της Αθήνας, όπου μια γυναίκα βγήκε βόλτα… ένα πόνυ, κρατώντας το από το λουράκι.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πιθανότατα επρόκειτο για τουρίστες, όμως δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.
Δείτε το βίντεο:
