Η «λύση» για την καταπολέμηση της τριχόπτωσης μπορεί να κρύβεται στη φύση

Φοβούμενη από πολλούς άνδρες, αλλά και από κάποιες γυναίκες, η τριχόπτωση ή ανδρογενετική αλωπεκία μπορεί μερικές φορές να είναι ένας εφιάλτης. Με την πάροδο του χρόνου έχουν εμφανιστεί πολλές θεραπείες και χειρουργικές τεχνικές για την καταπολέμηση αυτού του αναπόφευκτου φαινομένου, το οποίο επηρεάζει τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία ενός ατόμου.

Τώρα, όμως, αποδεικνύεται ότι μερικές φορές, αρκεί να αναζητήσουμε στη φύση για να βρούμε κάποιες εκπληκτικές θεραπείες. Ο λόγος, λοιπόν, για τη στέβια.

Η στέβια ως λύση κατά της τριχόπτωσης

Η στέβια, που προέρχεται από τη Νότια Αμερική, και πιο συγκεκριμένα από τη Βολιβία, είναι ένα φυσικό γλυκαντικό. Αυτό σημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμη ως υποκατάστατο της ζάχαρης, ενώ συναντάται σε ορισμένα αναψυκτικά, γιαούρτια και ακόμη και παγωτά.

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη -η οποία δημοσιεύθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2025 στο περιοδικό Advanced Healthcare Materials- η στεβιοσίδη, μια φυσική γλυκαντική ουσία που βγαίνει από τη στέβια, βοηθά στην καταπολέμηση της τριχόπτωσης.

Για να επιτύχουν αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα, οι ερευνητές έκαναν πειράματα σε ποντίκια. Μετά από 35 ημέρες θεραπείας, τα φαλακρά ποντίκια είχαν 67,5% περισσότερη κάλυψη τριχών σε περιοχές όπου προηγουμένως δεν υπήρχαν τρίχες.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η στέβια λειτουργούσε καλύτερα κατά της τριχόπτωσης όταν αναμιγνύονταν με μια άλλη θεραπεία που υπάρχει εδώ και σχεδόν 40 χρόνια: τη μινοξιδίλη.

Η μινοξιδίλη, η οποία αρχικά αναπτύχθηκε για την καταπολέμηση της αρτηριακής πίεσης, εφαρμόζεται με τη μορφή επιθέματος απευθείας στο τριχωτό της κεφαλής. Για να εξελίξουν όμως περισσότερο το αποτέλεσμα, οι ερευνητές τοποθέτησαν σε αυτό το επίθεμα μικρές βελόνες με στεβιοσίδη για να διευκολύνουν την απορρόφηση της θεραπείας από το δέρμα.

Διαβάστε επίσης