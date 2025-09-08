Καιρός: Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές ημέρες – Πού θα σημειωθούν τοπικές βροχές

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Newsbomb

Καιρός: Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές ημέρες – Πού θα σημειωθούν τοπικές βροχές
ΚΑΙΡΟΣ
5'

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σχεδόν αίθριος καιρός. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους, οι οποίες το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.
Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 31 με 33, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 29 με 31 και κατά τόπους τους 32 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά βορειοανατολικοί μέχρι 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες κυρίως στα ηπειρωτικά κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες στα ηπειρωτικά κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς και στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές στα γύρω ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 09-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.
Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.
Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 31 με 33 και τοπικά στα ανατολικά 34 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 29 με 31 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με παροδικά αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.
Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-09-2025

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις οι οποίες στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους αυξημένες και πιθανόν
να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.
Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία θα καταστούν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-09-2025

Αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, παροδικά πιο πυκνές αρχικά στα βόρεια ηπειρωτικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε χιλιάδες δικαιούχους - Ποιοι θα πληρωθούν από 8 μέχρι 12 Σεπτεμβρίου

07:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτός είναι ο γνωστός τράπερ που πιάστηκε για φοροδιαφυγή - Τον «πρόδωσε» το ρολόι των 116.000 ευρώ

07:04ΚΟΣΜΟΣ

Αγιοποίηση influencer: O Carlo Acutis έγινε ο πρώτος millennial άγιος της καθολικής εκκλησίας

06:47ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Τι έδειξε η νεκροψία για τον θάνατο της Βρετανίδας Μισέλ Μπουρνά

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:38ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία: Χωρίς ταξί για δύο μέρες η Αθήνα – Πότε «τραβούν» χειρόφρενο οι οδηγοί

06:24LIFESTYLE

Πέντε σειρές έρχονται στην ΕΡΤ1 να καθηλώσουν – Πότε κάνουν πρεμιέρα

06:22ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα μέτρα Μητσοτάκη και οι νεοδημοκράτες, ο «άλλος» Τσίπρας του 2025, το μεγάλο άγχος, σε κλοιό η Κύπρος για το καλώδιο, οι ανώνυμες διανομές της Aegean, η 22α Σεπτεμβρίου της Metlen και ποια μεγάλα «σπίτια» αγοράζουν ΕΧΑΕ

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Σήμερα η κηδεία του θρυλικού σχεδιαστή μόδας - Θα ταφεί πλάι στους γονείς του

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία στα πρόθυρα οικονομικής και πολιτικής κρίσης - Σήμερα η ημέρα κρίσης για τη γαλλική κυβέρνηση - Kρίση χρέους ελληνικού τύπου 

06:12ΚΟΣΜΟΣ

«Θηλυκή εταιρεία» κατασκόπων: Πώς 40 Σέρβες δρούσαν μυστικά στο Κοσσυφοπέδιο χρησιμοποιώντας… τα κάλλη τους

06:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Δανία: Μουντιάλ, ερχόμαστε! Θέτει βάσεις πρόκρισης η Εθνική - Η ώρα και το κανάλι

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία Κρήτης: Και δεύτερο έγγραφο «φωτιά» στην κατοχή του φερόμενου αρχηγού με την υπογραφή του λογιστή της Μονής

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «πακέτο» της ΔΕΘ: Μείωση φόρων - Αυξήσεις σε συνταξιούχους - Οι παρεμβάσεις στην αγορά ακινήτων και τη στέγη - Αναλυτικά παραδείγματα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές ημέρες – Πού θα σημειωθούν τοπικές βροχές

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 8 Σεπτεμβρίου

04:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:47ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Τι έδειξε η νεκροψία για τον θάνατο της Βρετανίδας Μισέλ Μπουρνά

23:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Λιθουανία στα προημιτελικά κι ορθάνοιχτο δρόμο για τον τελικό - Τα ζευγάρια των «8»

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «πακέτο» της ΔΕΘ: Μείωση φόρων - Αυξήσεις σε συνταξιούχους - Οι παρεμβάσεις στην αγορά ακινήτων και τη στέγη - Αναλυτικά παραδείγματα

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σοκαριστικό βίντεο - Ανήλικος ξυλοκόπησε ηλικιωμένο στη μέση του δρόμου

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Λιθουανία: Η μέρα και η ώρα του προημιτελικού στο Eurobasket 2025

06:24LIFESTYLE

Πέντε σειρές έρχονται στην ΕΡΤ1 να καθηλώσουν – Πότε κάνουν πρεμιέρα

06:12ΚΟΣΜΟΣ

«Θηλυκή εταιρεία» κατασκόπων: Πώς 40 Σέρβες δρούσαν μυστικά στο Κοσσυφοπέδιο χρησιμοποιώντας… τα κάλλη τους

00:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Η Ισπανία… ρεζίλεψε την Τουρκία, της έβαλε 6 στο «σπίτι» της!

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία Κρήτης: Και δεύτερο έγγραφο «φωτιά» στην κατοχή του φερόμενου αρχηγού με την υπογραφή του λογιστή της Μονής

12:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Η ερώτηση που προκάλεσε την αντίδραση Γιοβάνοβιτς - «Πωωω! Θα σας πείραζε;»

19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πέσει δέκα βαθμούς η θερμοκρασία για να καταλάβουμε φθινόπωρο

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία - Ιταλίδα τουρίστρια: «Ήμουν μόνη στην παραλία, με βίασε»

21:08ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ελλάδα – Ισραήλ: Η πρώτη νοκ άουτ μάχη της Εθνικής στο Eurobasket 2025

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές ημέρες – Πού θα σημειωθούν τοπικές βροχές

17:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Επιστολή-κόλαφος της διοίκησης της Euroleague στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Σήμερα η κηδεία του θρυλικού σχεδιαστή μόδας - Θα ταφεί πλάι στους γονείς του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ