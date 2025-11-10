Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

Πρόκειται για ένα βασικό ατμοσφαιρικό φαινόμενο που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις καιρικές εξελίξεις των επόμενων μηνών

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ενώ η Ευρώπη απολαμβάνει ακόμη σχετικά ήπιες θερμοκρασίες για την εποχή, στα βόρεια γεωγραφικά πλάτη διαμορφώνεται ο μεγάλος πρωταγωνιστής του χειμώνα – ο πολικός στρόβιλος.

Πρόκειται για ένα βασικό ατμοσφαιρικό φαινόμενο που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις καιρικές εξελίξεις των επόμενων μηνών, επηρεάζοντας και την Ελλάδα από τα τέλη Νοεμβρίου και κυρίως μέσα στον Δεκέμβριο.

Τι είναι ο πολικός στρόβιλος

Με την έλευση του φθινοπώρου, οι αρκτικές περιοχές λαμβάνουν ολοένα και λιγότερη ηλιακή ακτινοβολία. Η θερμοκρασία πέφτει, ο Βόρειος Πόλος ψύχεται και σταδιακά σχηματίζεται μια μεγάλη ζώνη χαμηλών πιέσεων που εκτείνεται από τα κατώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας έως τη στρατόσφαιρα — εκεί όπου οι άνεμοι πνέουν με τεράστιες ταχύτητες γύρω από τον Πόλο. Αυτή η ψυχρή «δέσμη» αέρα είναι ο πολικός στρόβιλος.

Όταν ο στρόβιλος είναι συμπαγής και σταθερός, το ψύχος παραμένει εγκλωβισμένο στις πολικές περιοχές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι χώρες της νότιας Ευρώπης, όπως η Ιταλία και η Ελλάδα, απολαμβάνουν πιο ήπιες συνθήκες, με υψηλές πιέσεις και περιορισμένες κακοκαιρίες.

vortice-polare-tendenza-51125.jpg

Αν όμως ο στρόβιλος διαταραχθεί ή «σπάσει» σε μικρότερα τμήματα, τότε πακέτα ψυχρού και ασταθούς αέρα μπορούν να κινηθούν νοτιότερα. Τότε είναι που η Ευρώπη –και κατ’ επέκταση και η Ελλάδα– βιώνει κύματα ψύχους, χιονοπτώσεις και έντονα καιρικά φαινόμενα.

Τι αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου

Σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές αναλύσεις, τις τελευταίες ημέρες έχει παρατηρηθεί ταχεία πτώση θερμοκρασίας στην περιοχή του Αρκτικού Ωκεανού, τόσο στη στρατόσφαιρα όσο και στην τροπόσφαιρα.

Δημιουργείται έτσι ο νέος «πυρήνας» του πολικού στροβίλου, ο οποίος φαίνεται πως θα δεχθεί έντονες πιέσεις από αντικυκλώνες μεταξύ Γροιλανδίας και Καναδά. Αυτές οι μάζες θερμότερου αέρα προκαλούν διαταραχές στο ρεύμα αεροχειμάρρου (jet stream), φαινόμενο που οι επιστήμονες αποκαλούν upward wave forcing.

Αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, οι ισχυροί δυτικοί άνεμοι στη στρατόσφαιρα θα επιβραδυνθούν – κάτι που μπορεί να οδηγήσει τον στρόβιλο σε «κρίση». Τότε, ο πολύ ψυχρός αέρας της Αρκτικής θα έχει τη δυνατότητα να κινηθεί προς χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη, προκαλώντας κύματα ψύχους και κακοκαιρίες στην Ευρώπη.

2.jpg

Πώς μπορεί να επηρεαστεί η Ελλάδα

Αν το σενάριο αυτό επιβεβαιωθεί, είναι πιθανό στα τέλη Νοεμβρίου ή στις αρχές Δεκεμβρίου να σημειωθούν πρόσκαιρα αλλά έντονα επεισόδια ψύχους στην ευρωπαϊκή ήπειρο, με καθοδική πορεία των πολικών αερίων μαζών προς τη Μεσόγειο. Για την Ελλάδα, αυτό σημαίνει αυξημένη πιθανότητα ψυχρής εισβολής από τα βόρεια, πτώση της θερμοκρασίας και ενδεχομένως χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά.

Οι μετεωρολόγοι πάντως τονίζουν ότι ακόμη είναι νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. Ωστόσο, τα σημάδια δείχνουν ότι ο φετινός χειμώνας μπορεί να είναι πιο «ζωντανός» και ανατρεπτικός από τους προηγούμενους, με εναλλαγές ήπιων και έντονων φάσεων ψύχους.

Το βέβαιο είναι πως το «παιχνίδι» του πολικού στροβίλου μόλις ξεκίνησε — και ο Νοέμβριος ίσως αποτελέσει το πρώτο τεστ για το πώς θα εξελιχθεί ο φετινός ευρωπαϊκός χειμώνας.

*Με πληροφορίες από το ilmeteo.it

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:55LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Πότε αναμένεται να γεννήσει η παρουσιάστρια

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Ροδόπη: Πέθανε 14χρονη μαθήτρια στο Γυμνάσιο Σαπών – Το «αντίο» των καθηγητών

17:47ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

17:46ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Ελαφόνησο

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή νταλίκας στα Ιωάννινα - Επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδία: Αυτοκίνητο εξερράγη κοντά στο Κόκκινο Οχυρό στο Νέο Δελχί - Τουλάχιστον 8 νεκροί

17:33WHAT THE FACT

Γιατί οι άνθρωποι απολαμβάνουν το καυτερό φαγητό, ακόμα και όταν τους ενοχλεί

17:25LIFESTYLE

Γη της ελιάς - Spoiler: Ο Μανώλης και η Άννα έρχονται κοντά και ο Πότης ζηλεύει παράφορα

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 18χρονη φοιτήτρια βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

17:10ΥΓΕΙΑ

Πώς η επίσκεψη σε μια γκαλερί έργων τέχνης μπορεί να βελτιώσει την υγεία σας

17:06ΥΓΕΙΑ

Καρδιαγγειακές παθήσεις: «Καμπανάκι» ειδικών για μεγαλύτερο κίνδυνο στους άνδρες - Τι δείχνει νέα έρευνα

17:04ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη στα ΑΤΜ: Πώς μας αδειάζουν τους λογαριασμούς ακόμα και χωρίς κάρτα

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί: Προσωρινά ελεύθερος έπειτα από 20 ημέρες ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας - Οι περιοριστικοί όροι

16:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέο πρόβλημα στην ΑΕΚ: Ο Κουτέσα ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό – Οι αγώνες που χάνει

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Τα τρία όπλα με τα οποία πυροβολήθηκε ο 39χρονος και η εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας

16:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Μιλάει για πρώτη φορά για την «Ιθάκη» - «Όλοι βιώνουμε τις δικές μας Οδύσσειες»

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πλημμύρες στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας - Υπερχείλισε ξεροπόταμος και προκάλεσε ζημιές

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή αυτοκινήτου - Τραυματίστηκαν δύο άτομα

16:43LIFESTYLE

Κώστας Τσουρός: Οι αλλαγές στο πάνελ και οι ανακοινώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 18χρονη φοιτήτρια βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

17:46ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Ελαφόνησο

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος αρπάζει το τηλέφωνο της καμπίνας και εκφωνεί συγκλονιστική ομιλία – «Δεν απογειωνόμαστε, εκτός εάν…»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

17:55LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Πότε αναμένεται να γεννήσει η παρουσιάστρια

10:43LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Περιμένω μπέμπα» - Η συγκίνηση στην εκπομπή μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Ροδόπη: Πέθανε 14χρονη μαθήτρια στο Γυμνάσιο Σαπών – Το «αντίο» των καθηγητών

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Φάλαινα προσπάθησε να καταπιεί δύτρια - «Ω, Θεέ μου»

16:32WHAT THE FACT

Έτσι θα είναι ο άνθρωπος του 2050: Κόκκινα μάτια, καμπούρα και απώλεια μαλλιών

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εκατοντάδες Τούρκοι προσκυνητές στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ - Βίντεο και φωτογραφίες

17:04ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη στα ΑΤΜ: Πώς μας αδειάζουν τους λογαριασμούς ακόμα και χωρίς κάρτα

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ψαροντουφέκας ανακάλυψε εντυπωσιακό άγαλμα στον βυθό

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Τα τρία όπλα με τα οποία πυροβολήθηκε ο 39χρονος και η εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας

11:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Η Κωνσταντοπούλου έβαλε όποιον ήξερε για να μην ανακοινώσει κόμμα η Καρυστιανού

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί: Προσωρινά ελεύθερος έπειτα από 20 ημέρες ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας - Οι περιοριστικοί όροι

06:59ΚΥΠΡΟΣ

Ο «μυστικός στρατός» των Κυπρίων: Πώς εκπαιδεύονται στρατιωτικά από ιδιωτικές εταιρείες στο εξωτερικό

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Ο Πάνος Ρούτσι απαντά στο Newsbomb γιατί δεν έχει γίνει ακόμη η εκταφή του γιου του - Η 10ήμερη προθεσμία από την εισαγγελία Λάρισας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ