Θλίψη: Πέθανε γνωστός ηθοποιός (pics)

Έφυγε σε ηλικία 49 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχε στην εμβληματική τηλεοπτική σειρά Beverley Hills 90210.

Σύμφωνα με το TMZ, o βετεράνος ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή λόγω επιπλοκών στην υγεία του. Ο ίδιος διαγνώστηκε πριν από ένα χρόνο από επιθετικής μορφής καρκίνου, ο οποίος μπήκε στο τελικό στάδιο.

Ο Brian Turk πρωταγωνίστησε επίσης σε πολλές ακόμα τηλεοπτικές σειρές αλλά και ταινίες όπως: Two and a Half Men, Buffy the Vampire Slayer, The Jamie Foxx Show, Step by Step, Wings, 0, Boy Meets World, ER, Criminal Minds, Animal Kingdom, NCIS, American Pie 2, A.I. Artificial Intelligence, Crocodile Dundee in Los Angeles, The Lost World: Jurassic Park, Big Fat Liar κ.α.

Ήταν παντρεμένος και είχε αποκτήσει έναν γιο 8 ετών.

Δείτε στην gallery φωτογραφίες του Brian Turk:

