Ξαφνικός πόνος στην πάνω δεξιά στην κοιλιά; Μπορεί να είναι οξεία χολοκυστίτιδα

Η οξεία χολοκυστίτιδα είναι ξαφνική φλεγμονή της χοληδόχου κύστης, που προκαλείται συχνότερα από χολόλιθο, ο οποίος μπλοκάρει τον κυστικό πόρο. Ο πόνος συνήθως ξεκινά στην άνω δεξιά πλευρά της κοιλιάς, ακριβώς κάτω από τα πλευρά, και μπορεί να εξαπλωθεί προς τον δεξιό ώμο ή την πλάτη.

Αυτό το μοτίβο πόνου έχει σημασία επειδή η οξεία χολοκυστίτιδα μπορεί να γίνει σοβαρή εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα. Συνήθως χρειάζεται αξιολόγηση σε νοσοκομείο, έλεγχο του πόνου, υγρά και πιθανότατα αντιβιοτικά και κάποιες φορές χειρουργική επέμβαση.

Πού ξεκινά συνήθως ο πόνος της οξείας χολοκυστίτιδας;

Ο πιο συνηθισμένος πρώτος πόνος είναι στην άνω δεξιά κοιλιά, εκεί όπου η χοληδόχος κύστη βρίσκεται κάτω από το ήπαρ. Μερικοί μπορεί να τον αισθάνονται πιο κεντρικά στην άνω κοιλία στην αρχή, αλλά συχνά εγκαθίσταται στη δεξιά πλευρά και το σημείο γίνεται ευαίσθητο στην αφή.

Σε αντίθεση με τη δυσπεψία ή τον σύντομο πόνο από πέτρα στη χολή, ο πόνος της οξείας χολοκυστίτιδας τείνει να επιμένει. Μπορεί να επιδεινωθεί με βαθιά αναπνοή.

Ο πόνος μπορεί επίσης να αντανακλά:

Στον δεξιό ώμο

Στην δεξιά ωμοπλάτη

Στην πλάτη

Στο άνω κεντρικό μέρος της κοιλιάς

Μια βασική ένδειξη είναι η διάρκεια. Ο χοληφόρος κολικός από μια προσωρινή απόφραξη χολόλιθου μπορεί να υποχωρήσει, ενώ ο πόνος της οξείας χολοκυστίτιδας συνήθως διαρκεί περισσότερο και δεν υποχωρεί μέσα σε λίγες ώρες.

Τι προκαλεί την οξεία χολοκυστίτιδα;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένας χολόλιθος φράζει τον κυστικό πόρο, το άνοιγμα που παροχετεύει τη χοληδόχο κύστη. Στη συνέχεια, η χολή συσσωρεύεται, η πίεση αυξάνεται μέσα στη χοληδόχο κύστη και αναπτύσσεται φλεγμονή.

Μια έρευνα στο JAMA αναφέρει επίσης ότι η απόφραξη του κυστικού πόρου που σχετίζεται με χολόλιθους ευθύνεται για το 90% έως 95% των περιπτώσεων οξείας χολοκυστίτιδας.

Σπανιότερα, η οξεία χολοκυστίτιδα μπορεί να εμφανιστεί χωρίς χολόλιθους. Αυτό παρατηρείται συχνότερα σε άτομα που είναι ήδη σοβαρά άρρωστα, όπως σε άτομα με σοβαρή λοίμωξη, σοβαρό τραυματισμό, εγκαύματα, αφυδάτωση ή κρίσιμη ασθένεια.

Ποια άλλα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν;

Ο πόνος είναι συνήθως το κύριο σύμπτωμα, αλλά η οξεία χολοκυστίτιδα συχνά συνοδεύεται από άλλα προειδοποιητικά σημάδια, όπως:

Πυρετό ή ρίγη

Ναυτία ή έμετο

Εφίδρωση

Απώλεια όρεξης

Ευαισθησία στην άνω δεξιά κοιλιά

Κίτρινο χρώμα του δέρματος ή των ματιών (ίκτερος)

Σκούρα ούρα ή ωχρά κόπρανα εάν η ροή της χολής είναι μπλοκαρισμένη

Οι ηλικιωμένοι μπορεί να μην έχουν πάντα το κλασικό μοτίβο. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι πιο ασαφή, όπως αδυναμία, κακή όρεξη, έμετος ή κόπωση, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει την αναγνώριση.

Πέτρες χολής μετα από λαπαροσκοπική επέμβαση αφαίρεσης Bigstock®

Πότε πρέπει να ζητήσετε ιατρική βοήθεια;

Ο ξαφνικός έντονος πόνος στην άνω δεξιά κοιλία πρέπει να αξιολογείται επειγόντως, ειδικά εάν διαρκεί περισσότερο από μερικές ώρες ή συνοδεύεται από πυρετό, έμετο ή ίκτερο. Οι ειδικοί τονίζουν την άμεση διάγνωση, επειδή η μη θεραπευμένη οξεία χολοκυστίτιδα μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές.

Οι επιπλοκές μπορεί να περιλαμβάνουν καταστροφή ιστού της χοληδόχου κύστης, διάτρηση, απόστημα ή εξάπλωση λοίμωξης στην κοιλιά. Αυτά είναι ασυνήθιστα αλλά δυνητικά σοβαρά, γι' αυτό και ο επίμονος πόνος τύπου χοληδόχου κύστης δεν πρέπει να παρακολουθείται στο σπίτι για πολλές μέρες.

Πώς διαγιγνώσκεται και αντιμετωπίζεται η οξεία χολοκυστίτιδα;

Οι γιατροί συνήθως αξιολογούν τα συμπτώματα, εξετάζουν την κοιλιά και παραγγέλνουν εξετάσεις αίματος και απεικόνισης. Υπέρηχος χρησιμοποιείται συνήθως για την αναζήτηση χολόλιθων και σημείων φλεγμονής της χοληδόχου κύστης. Εάν η διάγνωση παραμένει ασαφής, μπορεί να χρειαστούν άλλες απεικονιστικές εξετάσεις.

Η θεραπεία συνήθως ξεκινά στο νοσοκομείο με ειδική νηστεία, ενδοφλέβια υγρά και παυσίπονα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντιβιοτικά εάν υπάρχει υποψία λοίμωξης. Για πολλούς ασθενείς, συνιστάται η αφαίρεση της χοληδόχου κύστης για την πρόληψη υποτροπής και την μείωση του κινδύνου επιπλοκών. Η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή εντός 1 έως 3 ημερών από τη διάγνωση είναι η θεραπεία πρώτης γραμμής στους περισσότερους πληθυσμούς ασθενών.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η οξεία χολοκυστίτιδα να μοιάζει με δυσπεψία;

Μπορεί να συγχέεται με δυσπεψία στην αρχή, αλλά ο πόνος είναι συνήθως ισχυρότερος, πιο επίμονος και συχνά εντοπίζεται στην άνω δεξιά κοιλία.

Ο πόνος στη χοληδόχο κύστη εμφανίζεται πάντα μετά το φαγητό;

Όχι πάντα, αλλά τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν μετά τα γεύματα, ειδικά μετά από μεγάλα ή λιπαρά γεύματα, επειδή η χοληδόχος κύστη συστέλλεται για να απελευθερώσει χολή.

Μπορώ να ζήσω χωρίς χοληδόχο κύστη;

Ναι. Η χοληδόχος κύστη βοηθά στην αποθήκευση της χολής, αλλά δεν είναι απαραίτητη. Μετά την αφαίρεσή της, το ήπαρ εξακολουθεί να παράγει χολή για την πέψη.

Συμπέρασμα

Η οξεία χολοκυστίτιδα ξεκινά συχνότερα ως ξαφνικός, έντονος πόνος στην άνω δεξιά κοιλιακή χώρα, που μερικές φορές εξαπλώνεται στον δεξιό ώμο ή την πλάτη. Ο πόνος που επιμένει για ώρες, επιδεινώνεται με βαθιά αναπνοή ή εμφανίζεται με πυρετό, έμετο ή ίκτερο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προειδοποιητικό σημάδι.

Επειδή η οξεία χολοκυστίτιδα μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, η άμεση ιατρική αξιολόγηση είναι σημαντική. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία μπορούν να ανακουφίσουν τον πόνο, να ελέγξουν τη φλεγμονή και να μειώσουν τον κίνδυνο υποτροπής.

Πηγές:

nhs.uk

mayoclinic.org

merckmanuals.com