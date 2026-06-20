Ιωάννινα: Ηλικιωμένη παγίδευσε κύκλωμα απατεώνων - Μία σύλληψη

Snapshot Στα Ιωάννινα, μια ηλικιωμένη γυναίκα αντιλήφθηκε απάτη τηλεφωνικού κυκλώματος που ζητούσε χρήματα υποδυόμενοι γιατρούς.

Η ηλικιωμένη συνεργάστηκε με την αστυνομία και παγίδευσε τους απατεώνες, οδηγώντας σε σύλληψη ενός μέλους της σπείρας.

Ο συλληφθείς ήταν αλλοδαπός που είχε εισέλθει πρόσφατα στη χώρα με σκοπό τη συλλογή χρημάτων από τα θύματα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απόπειρα απάτης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τα υπόλοιπα μέλη.

Η αστυνομία προτρέπει τους πολίτες, ειδικά τους ηλικιωμένους, να είναι προσεκτικοί και να μην παραδίδουν χρήματα σε αγνώστους. Snapshot powered by AI

Ένα απίστευτο θρίλερ με μπαράζ τηλεφωνικών κλήσεων σε ανυποψίαστους πολίτες εξελίχθηκε στα Ιωάννινα, το οποίο όμως κατέληξε σε μια μεγάλη επιτυχία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, χάρη στην παρατηρητικότητα και την ψυχραιμία μιας ηλικιωμένης γυναίκας.

Όλα ξεκίνησαν χθες Παρασκευή (19/6) το πρωί, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης (100) πήρε φωτιά από δεκάδες καταγγελίες.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, επιτήδειοι τηλεφωνούσαν μαζικά, προσπαθώντας να στήσουν την γνωστή, εφιαλτική παγίδα: Ένας άνδρας προσποιούνταν τον γιατρό και ενημέρωνε έντρομους γονείς και παππούδες ότι η κόρη τους έπεσε, τραυματίστηκε σοβαρά και πρέπει να μπει εσπευσμένα στο χειρουργείο, ζητώντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Για να γίνει μάλιστα πιο πειστικό το σενάριο, στο βάθος του τηλεφώνου μια γυναίκα έκλαιγε και προσποιούνταν την κόρη, εκλιπαρώντας για βοήθεια.

Το λάθος της σπείρας και η παγίδα της ηλικιωμένης

Η εγκληματική οργάνωση, η οποία αποτελούνταν από τουλάχιστον τρία μέλη, είχε στήσει άρτια τη δομή της, έχοντας επιστρατεύσει και τον «εισπράκτορα», ο οποίος θα περνούσε να πάρει τα μετρητά. Λογάριαζαν όμως χωρίς μια ηλικιωμένη Γιαννιώτισσα.

Όταν οι απατεώνες τηλεφώνησαν στην ηλικιωμένη, εκείνη όχι μόνο δεν πανικοβλήθηκε, αλλά αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη. Κράτησε την ψυχραιμία της, τους άφησε να πιστέψουν ότι έπεσε στην παγίδα και συμφώνησε να τους παραδώσει μια σακούλα με χρήματα. Ταυτόχρονα, ειδοποίησε την Αστυνομία.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν ειδικές ομάδες αστυνομικών που έστησαν καρτέρι έξω από το σπίτι. Μόλις ο «εισπράκτορας» –ένας αλλοδαπός– εμφανίστηκε για να παραλάβει τη σακούλα, οι αστυνομικοί επενέβησαν και του πέρασαν χειροπέδες.

Το δρομολόγιο της απάτης

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς αποτελεί μέλος διεθνούς κυκλώματος. Είχε εισέλθει στη χώρα από τη Βουλγαρία μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, στις 17/06/2026, με αρχικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια τα Ιωάννινα, με αποκλειστικό σκοπό να μαζέψει το «χρήμα» από τα θύματα της σπείρας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απόπειρα απάτης και οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και των υπόλοιπων μελών του δικτύου.

Η αστυνομία καλεί για ακόμη μια φορά τους πολίτες, και ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, να είναι εξαιρετικά υποψιασμένοι και να μην παραδίδουν ποτέ χρήματα σε αγνώστους.