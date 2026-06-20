Θρίλερ με 29χρονο που έκανε πεζοπορία στις Άνδεις - Ένα μήνα μετά τα ίχνη του αγνοούνται

Θρίλερ με άνδρα που εξαφανίστηκε τον περασμένο μήνα ενώ έκανε πεζοπορία στο Περού. Μέχρι σήμερα, τα ίχνη του αγνοούνται.

Ο Ian Treger εξαφανίστηκε στις 13 Μαΐου, καθώς ξεκινούσε να εξερευνήσει την περιοχή Κούσκο, στο νοτιοανατολικό Περού, όπως ανέφερε η μητέρα του, Michelle Ludwig, σε ανάρτησή της στο GoFundMe.

«Έχασα την επικοινωνία με τον γιο μου ενώ ετοιμαζόταν να διασχίσει ένα από τα πολλά ιστορικά μονοπάτια των Άνδεων στην περιοχή», έγραψε η Ludwig στη σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων, η οποία έχει δημιουργηθεί για να καλυφθούν τα έξοδα των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης του Treger.

Ο 29χρονος είχε προγραμματίσει ένα δεκαήμερο ταξίδι πεζοπορίας στην περιοχή, μετά την άφιξή του στο Περού στις 11 Μαΐου. Όταν δεν επέστρεψε, η οικογένειά του δήλωσε την εξαφάνισή του στις Αρχές.

Το περουβιανό πρακτορείο ειδήσεων Andina μετέδωσε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Treger ενδέχεται να είχε ταξιδέψει στη Vinicunca, γνωστή ως Rainbow Mountain, καθώς και στο Αρχαιολογικό Πάρκο Choquequirao.

Η Εθνική Αστυνομία του Περού και τοπικές ομάδες έρευνας και διάσωσης πραγματοποιούν επιχειρήσεις από ξηράς και αέρος στις συγκεκριμένες περιοχές.

Ο αγνοούμενος Ian Treger

«Βρισκόμαστε σε συντονισμό με τη Διεύθυνση Πολιτισμού του Κούσκο και τη διευθύντρια Maritza Rosa Candia, προκειμένου να λάβουμε άδεια για την προσγείωση ελικοπτέρου στην πλατεία του αρχαιολογικού πάρκου», δήλωσε στο μέσο ο συνταγματάρχης της Εθνικής Αστυνομίας του Περού, Carlos Guizado. «Κατανοούμε ότι ο χώρος προστατεύεται, όμως ελπίζουμε να δοθεί η σχετική άδεια, ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε προσωπικό Διάσωσης Υψηλού Βουνού στην περιοχή».

«Δεν έχουμε αξιόπιστες πληροφορίες για το πού μπορεί να κατευθύνθηκε ο τουρίστας, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τις έρευνες», πρόσθεσε ο Guizado.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπιστεί καμία δραστηριότητα από το κινητό τηλέφωνο του Treger ούτε κάποιο στίγμα γεωεντοπισμού.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνει τον Treger να φεύγει από το Airbnb όπου διέμενε στο Κούσκο, πριν εξαφανιστεί.

Ο αγνοούμενος Ian Treger

«Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Οι κάμερες δεν δείχνουν τίποτα άλλο πέρα από τη στιγμή που φεύγει από το Airbnb», δήλωσε στο μέσο μια οικογενειακή φίλη, η Donna, προσθέτοντας ότι η μητέρα του Treger ταξίδεψε πρόσφατα στο Περού για να τον αναζητήσει.

«Συνεργάζεται με την αστυνομία, την πρεσβεία των ΗΠΑ και τον στρατό, προκειμένου να εντοπίσει τα τελευταία του βήματα», ανέφερε η ίδια για τη Ludwig.

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