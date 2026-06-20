Θρίλερ στην Ορεινή Ναυπακτία: Άφαντος ο επιχειρηματίας Νίκος Σακαρέλλος - «Δεν βγάζουμε καμία άκρη»

Το στίγμα όμως του κινητού του κοντά στο χωριό του ήρθε να περιπλέξει περισσότερο την υπόθεση

Δημήτρης Δρίζος

Θρίλερ στην Ορεινή Ναυπακτία: Άφαντος ο επιχειρηματίας Νίκος Σακαρέλλος - «Δεν βγάζουμε καμία άκρη»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Νίκος Σακαρέλλος, ομογενής επιχειρηματίας με καταγωγή από την Ορεινή Ναυπακτία, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς μετά την άφιξή του στην Αθήνα.
  • Το κινητό του εξέπεμψε στίγμα κοντά στο χωριό του, γεγονός που περιπλέκει την υπόθεση και προκάλεσε εκτεταμένες αστυνομικές έρευνες στην περιοχή.
  • Οι τελευταίες επικοινωνίες του ήταν ήρεμες και δεν υπήρχαν ενδείξεις προβλημάτων ή απειλών για την ασφάλειά του.
  • Η οικογένεια και φίλοι του δηλώνουν ότι δεν υπήρχε λόγος να εξαφανιστεί και ανησυχούν για την ανεξήγητη επιστροφή του σήματος στο χωριό.
  • Παρά τις ενδελεχείς έρευνες, δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος που να εξηγεί την εξαφάνισή του, και οι οικείοι του ελπίζουν να μάθουν σύντομα την αλήθεια.
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Η ανεξήγητη εξαφάνιση του Νίκου Σακαρέλλου συγκλονίζει την Ορεινή Ναυπακτία και το Μιζούρι. Ο ομογενής επιχειρηματίας που ζούσε στις ΗΠΑ αλλά δεν έκοψε ποτέ τους δεσμούς με τον τόπο καταγωγής του, χάθηκε μυστηριωδώς όταν έφτασε στην Αθήνα.

Το στίγμα όμως του κινητού του κοντά στο χωριό του ήρθε να περιπλέξει περισσότερο την υπόθεση.

«Δεν έδειχνε να τον προβληματίζει κάτι»

Ο πρώτος του ξάδερφος περιγράφει στην κάμερα του «Τούνελ» έναν άνθρωπο δεμένο με τις ρίζες του.

«Εδώ γεννήθηκε και ερχόταν κάθε καλοκαίρι. Το σπίτι των γονιών του το είχε ανακαινίσει πρόσφατα και περνούσε αρκετό χρόνο στο χωριό. Ήθελε να βλέπει τους ανθρώπους του τόπου του».

Ο ξάδερφός του θυμάται με κάθε λεπτομέρεια τις τελευταίες συνομιλίες που είχαν πριν χαθούν τα ίχνη του, περιγράφοντας έναν άνθρωπο ήρεμο και ευδιάθετο, χωρίς κανένα σημάδι ότι κάτι τον απασχολούσε.

«Αρχές Μαΐου με πήρε τηλέφωνο από την Αμερική και μιλούσαμε. Δυο – τρεις μέρες μετά μου τηλεφώνησε ενώ είχε φτάσει ήδη στην Ελλάδα. Του άρεσε να έρχεται εδώ να βρίσκει τους χωριανούς του και εμάς τα ξαδέρφια του. Αυτό το μέρος ήταν το ησυχαστήριό του».

Όπως αναφέρει, τίποτα δεν προμήνυε όσα ακολούθησαν.

«Δεν έδειχνε να τον προβληματίζει κάτι. Ήταν ο ίδιος άνθρωπος που ξέραμε πάντα. Κοινωνικός, χαμογελαστός και πρόθυμος να βοηθήσει τους άλλους. Δεν μπορώ να φανταστώ για ποιον λόγο να εξαφανιστεί με αυτόν τον τρόπο ή να έχει κάνει κακό στον εαυτό του».

Η τελευταία τους επικοινωνία ήταν στις 31 Μαΐου.

«Με πήρε τηλέφωνο γύρω στις 11.00 και μου είπε ότι βρισκόταν στον δρόμο για Αθήνα. Από εκείνη την στιγμή δεν είχαμε ξανά νέα του. Την Τρίτη εντόπισαν στίγμα του κινητού του στην Άνω Χώρα στις 11.52. Τώρα αυτός με τι γύρισε πάλι πίσω; Αναρωτιόμαστε. Να τον έφερε ταξί; Πώς επέστρεψε από την Αθήνα;».

«Δεν βγάζουμε άκρη»

Ο ξάδερφός του αναφέρεται και στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν μετά τον εντοπισμό του σήματος.

«Η Αστυνομία έψαξε στην περιοχή για δύο τρεις μέρες και ερεύνησε τα σπίτια του. Όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς εξέπεμψε το σήμα από το κινητό του ξανά εδώ στο χωριό. Αν πράγματι επέστρεψε στην περιοχή, κάποιος θα έπρεπε να τον είχε δει. Δεν βγάζουμε άκρη».

Ανάλογη είναι και η εικόνα που μεταφέρει ένας παιδικός του φίλος.

«Ήταν πάντα χαμογελαστός όταν ερχόταν εδώ. Του άρεσε να θυμάται τα παλιά και να δείχνει στα παιδιά του τα μέρη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε».

Οι έρευνες στην περιοχή ήταν εκτεταμένες.

«Ήρθαν ειδικά κλιμάκια και έψαξαν παντού. Μέχρι στιγμής όμως δεν βρέθηκε τίποτα. Αν δεν εντόπιζαν το σήμα του εδώ, όλοι θα πιστεύαμε ότι είναι ζωντανός. Δεν θα είχαμε καταλάβει τίποτα. Μας προβληματίζει το ότι γύρισε ξανά εδώ. Δεν είχε κανένα λόγο να εξαφανιστεί. Ήταν ένας άνθρωπος ευτυχισμένος με την οικογένειά του», καταλήγει.

«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι καλά και πως κάποια στιγμή θα μάθουμε τι πραγματικά συνέβη», λένε οι άνθρωποί του.

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