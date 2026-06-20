Δραματική διάσωση αλεξιπτωτιστή που αιωρούνταν για ώρες 60 μέτρα πάνω από το έδαφος - Βίντεο

Ένας αλεξιπτωτιστής πλαγιάς έμεινε να αιωρείται σχεδόν 60 μέτρα πάνω από το έδαφος, όταν το αλεξίπτωτό του μπλέχτηκε σε γερανό εργοταξίου στη νοτιοδυτική Κίνα.

Ο αλεξιπτωτιστής κατευθυνόταν χθες προς τη Ναντσόνγκ, πόλη στην επαρχία Σιτσουάν, όταν τα σχοινιά από το αλεξίπτωτό του πιάστηκαν στον γερανό.

Βίντεο που έγινε viral στην κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Weibo δείχνει ένα άτομο να αιωρείται στον αέρα, κρεμασμένο από το αλεξίπτωτό του, στο πλάι μιας γέφυρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις όχθες του ποταμού Τζιαλίνγκ, κατά μήκος της οδού Banzeng, στην περιοχή Shunqing, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι στην τοπική εφημερίδα Dafeng News.

#IGR: Dramatic eyewitness videos captured the moment a paraglider was left dangling high above the ground after accidentally becoming entangled with a tower crane in Nanchong, Sichuan province, China. pic.twitter.com/nYtN41tkvN

— India Global Review (@IGR_Media) June 20, 2026



Δεν έχει γίνει σαφές πόση ώρα παρέμεινε εγκλωβισμένος ο αλεξιπτωτιστής, καθώς υπάρχουν πλάνα που τον δείχνουν να αιωρείται τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα.

Σύμφωνα με μάρτυρα που μίλησε στο Beijing News, έμεινε εγκλωβισμένος για τουλάχιστον μία ώρα, αν και ορισμένα μέσα αναφέρουν ότι η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε αρκετές ώρες.

Βίντεο που κατέγραψε χρήστης του Weibo δείχνει τη στιγμή που πυροσβέστες χρησιμοποίησαν εναέρια κλίμακα, επιχειρώντας να διασώσουν τον αλεξιπτωτιστή το βράδυ.

Η γυναίκα που τραβούσε το βίντεο ακούγεται να σχολιάζει ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν «πάρα πολλοί άνθρωποι».

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής Shunqing, στην πόλη Ναντσόνγκ, ο αλεξιπτωτιστής δεν υπέστη τραυματισμούς.

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