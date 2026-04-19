Αλεξιπτωτιστής κόλλησε στον ηλεκτρονικό πίνακα γηπέδου – Δείτε βίντεο

Αλεξιπτωτιστής προσέκρουσε στον πίνακα σκορ του Lane Stadium πριν από αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου του Virginia Tech, το Σάββατο (18/04).

Βίντεο που έγινε viral, δείχνει το αλεξίπτωτο να προσγειώνεται ανάμεσα στο «C» και το «H» της επιγραφής του Virginia Tech στο πάνω μέρος του τεράστιου πίνακα, πριν απεγκλωβιστεί από τις ομάδες διάσωσης.

?? A skydiver slammed into the scoreboard at Lane Stadium before Virginia Tech's Spring Game.



Rescued in under 15 minutes. Currently stable.pic.twitter.com/kVVGXYoKi1 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 18, 2026

Οι φίλαθλοι παρακολουθούσαν με αγωνία τον αλεξιπτωτιστή –του οποίου το όνομα δεν δόθηκε στη δημοσιότητα– να μένει κρεμασμένος για 15 – 20 λεπτά πριν τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης, χρησιμοποιώντας μία εναέρια σκάλα, τον μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το περιστατικό.