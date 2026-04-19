Αλεξιπτωτιστής κόλλησε στον ηλεκτρονικό πίνακα γηπέδου – Δείτε βίντεο
Αλεξιπτωτιστής διασώθηκε έπειτα από πρόσκρουση σε πίνακα του σκορ, στις Ηνωμένες Πολιτείες
Αλεξιπτωτιστής προσέκρουσε στον πίνακα σκορ του Lane Stadium πριν από αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου του Virginia Tech, το Σάββατο (18/04).
Βίντεο που έγινε viral, δείχνει το αλεξίπτωτο να προσγειώνεται ανάμεσα στο «C» και το «H» της επιγραφής του Virginia Tech στο πάνω μέρος του τεράστιου πίνακα, πριν απεγκλωβιστεί από τις ομάδες διάσωσης.
Οι φίλαθλοι παρακολουθούσαν με αγωνία τον αλεξιπτωτιστή –του οποίου το όνομα δεν δόθηκε στη δημοσιότητα– να μένει κρεμασμένος για 15 – 20 λεπτά πριν τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης, χρησιμοποιώντας μία εναέρια σκάλα, τον μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος.
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το περιστατικό.
