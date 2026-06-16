Γνωστός αλεξιπτωτιστής σκοτώθηκε ενώ έκανε BASE Jumping -Είχε συμμετάσχει στο Super Bowl με του 2012

Το BASE Jumping ή αλλιώς άλμα βάσης είναι extreme sport κατά το οποίο ένας αθλητής πραγματοποιεί ένα άλμα με αλεξίπτωτο ή η πτήση με wingsuit από ένα καθορισμένο ύψος, όπως ένα κτίριο ή ένας βράχος

Newsbomb

Γνωστός αλεξιπτωτιστής σκοτώθηκε ενώ έκανε BASE Jumping -Είχε συμμετάσχει στο Super Bowl με του 2012

Ο Άντι Λιούις

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ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο άτομα, μεταξύ αυτών ο γνωστός αλεξιπτωτιστής Άντι Λιούις, σκοτώθηκαν σε ατύχημα BASE Jumping σε φαράγγι της Γιούτα.
  • Ο Άντι Λιούις είχε γίνει γνωστός το 2012 για την εμφάνισή του με ακροβατικά στο show της Μαντόνα στο Super Bowl.
  • Οι δύο αλεξιπτωτιστές είχαν δεθεί μεταξύ τους με ζώνες και δεν προσγειώθηκαν σωστά, σύμφωνα με την σχολή ακροβατικών που συνίδρυσε ο Λιούις.
  • Το BASE Jumping θεωρείται αθλήματα υψηλού κινδύνου, με πέντε έως οκτώ φορές μεγαλύτερο κίνδυνο τραυματισμού ή θανάτου σε σχέση με το skydiving.
  • Από το 1981 έχουν καταγραφεί παγκοσμίως 540 θάνατοι από BASE Jumping, συμπεριλαμβανομένων 30 το προηγούμενο έτος.
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Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους ενώ έκαναν BASE Jumping σε ένα φαράγγι της Γιούτα το Σαββατοκύριακο, ένας εκ των οποίων ήταν ένας τολμηρός αθλητής που έγινε γνωστός όταν είχε εμφανιστεί με την Μαντόνα στο Super Bowl το 2012, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το BASE Jumping ή αλλιώς άλμα βάσης είναι extreme sport κατά το οποίο ένας αθλητής πραγματοποιεί ένα άλμα με αλεξίπτωτο ή η πτήση με wingsuit από ένα καθορισμένο ύψος, όπως ένα κτίριο ή ένας βράχος, το οποίο χρησιμοποιείται ως βάση για την εκτέλεση του άλματος.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Grand County της Γιούτα επιβεβαίωσε ότι ένας από τους νεκρούς ήταν ο Άντι Λιούις, ένας αθλητής γνωστός για τα κατορθώματά του στο BASE jumping.

Άντι Λιούις - BASE Jumping

Ο Άντι Λιούις

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«Τα δύο άτομα έκαναν BASE Jump μαζί ως ζευγάρι, αφού δέθηκαν μεταξύ τους με ζώνες, και δυστυχώς δεν προσγειώθηκαν σωστά», είπε σε δήλωσή της, η σχολή ακροβατικών Aerial Arts Moab, την οποία συνίδρυσε ο Λιούις.

Ο Λιούις ήταν επίσης ιδιοκτήτης της BASE Jump Moab, μιας επιχείρησης που προσφέρει εμπειρίες BASE Jump σε πελάτες, οι οποίοι δένονται με ζώνες ασφαλείας σε έναν ειδικό που φοράει αλεξίπτωτο.

«Στον χώρο του BASE jumping, ο Λιούις ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός», είπε ο Τζον ΜακΈβοϊ, εκπαιδευτής BASE jumping στο Τουίν Φολς του Αϊντάχο, ο οποίος ήταν φίλος με τον Λιούις.

Άντι Λιούις - BASE Jumping

Ο Άντι Λιούις

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Ο σερίφης της κομητείας Grand County, Τζέιμισον Γουίγκινς, επιβεβαίωσε ότι το άλλο άτομο που σκοτώθηκε ήταν ο Ντάνι Τζο Κρέγκλ, ένας 68χρονος άνδρας, που ήταν αγαπητός πατέρας και παππούς.

«Ο Ντάνι είχε υπέροχο χιούμορ και πάντα έψαχνε τρόπους να κάνει τους ανθρώπους να γελάνε», είπε η συγγενής του Σίντνεϊ Λαβέρτι στην εφημερίδα The Times-Independent. «Ένα από τα αγαπημένα του πράγματα ήταν να κάνει μαγικά κόλπα μαζί με την εγγονή του».

Το show με την Μαντόνα

Ο Λιούις έγινε παγκοσμίως γνωστός το 2012, όταν έκανε ακροβατικά πάνω από την σκηνή του Super Bowl κατά την διάρκεια του show της Μαντόνα.

Φορώντας μια ρωμαϊκή τόγκα, ο Λιούις αναπηδούσε και εκτελούσε κόλπα πάνω σε ένα σχοινί, ενώ η Μαντόνα τραγουδούσε πίσω του.

«Το τηλέφωνό μου δεν σταματούσε να χτυπάει για τρεις ημέρες», είχε πει ο Λιούις τότε στην βραδινή εκπομπή του Κόναν Ο'Μπράιεν.

Αν και δεν υπάρχει επίσημη καταμέτρηση των θανάτων που προκαλούνται από το BASE jumping, μια του ιστότοπου BASEaddict.com έχει καταμετρήσει συνολικά 540 θανάτους παγκοσμίως από το 1981 — συμπεριλαμβανομένων 30 ανθρώπων που σκοτώθηκαν πέρυσι.

Μια μελέτη που επικεντρώθηκε στο BASE jumping στη Νορβηγία, η οποία δημοσιεύθηκε σε ένα ιατρικό περιοδικό το 2007, εκτίμησε ότι το BASE jumping ενέχει κινδύνους τραυματισμού ή θανάτου πέντε έως οκτώ φορές μεγαλύτερους από το skydiving.

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