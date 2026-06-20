Ρωσία: «Τυφλή» επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο - Μια νεκρή και πολλοί τραυματίας
Ο δράστης συνελήφθη
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Μία γυναίκα σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα στο Κρασνοντάρ της νότιας Ρωσίας, σε επίθεση με μαχαίρι που φέρεται να εξαπέλυσε ένας νεαρός άνδρας.
Ο ύποπτος συνελήφθη, ανακοίνωσαν οι αρχές.
«Ένας νεαρός οπλισμένος με κάτι που έμοιαζε με μαχαίρι επιτέθηκε σε ανθρώπους σε ένα εμπορικό κέντρο του Κρασνοντάρ. Μια γυναίκα σκοτώθηκε», ανέφερε η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας, που είναι αρμόδια για την έρευνα ποινικών υποθέσεων.
Ο κυβερνήτης της περιοχής, Βενιαμίν Κοντράτιεφ, είπε ότι με βάση τις πρώτες πληροφορίες, οι τραυματίες είναι τουλάχιστον πέντε.
Η Ερευνητική Επιτροπή διευκρίνισε ότι ζήτησε την ψυχιατρική εξέταση του φερόμενου δράστη.
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