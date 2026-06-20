Καιρός: El Niño, Πολικός Στρόβιλος και Αρκτική - Τι φέρνουν για την Ελλάδα τον φετινό χειμώνα

Snapshot Το φαινόμενο El Niño αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά το 2026 και το 2027, με θερμοκρασιακές αποκλίσεις που υποδηλώνουν ένα "Super El Niño".

Οι πάγοι της Αρκτικής έχουν μειωθεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με σημαντική απώλεια μάζας και ευθραυστό παγοκάλυμμα.

Ο συνδυασμός Super El Niño και μειωμένων αρκτικών πάγων αυξάνει την πιθανότητα αποδυνάμωσης του Πολικού Στροβίλου και έντονων ψυχρών εισβολών στη Βόρεια Αμερική και Ευρασία.

Στην Ελλάδα, ο χειμώνας 2026

2027 μπορεί να χαρακτηριστεί από μεγάλες εναλλαγές θερμοκρασίας, ισχυρές κακοκαιρίες και αυξημένες βροχοπτώσεις με τοπικές χιονοπτώσεις.

Η εξέλιξη του Πολικού Στροβίλου και η αλληλεπίδραση με το Super El Niño και την αρκτική τήξη θα καθορίσουν τη μεταβλητότητα και την ένταση του χειμώνα στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Μια εντυπωσιακή ενίσχυση του φαινομένου El Niño βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ειρηνικό Ωκεανό, την ώρα που οι πάγοι της Αρκτικής υποχωρούν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Ο συνδυασμός αυτών των δύο εξελίξεων θα μπορούσε να μεταβάλει σημαντικά την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και να οδηγήσει σε έναν εξαιρετικά ασυνήθιστο χειμώνα το 2026-2027 στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Ευρώπη και, κατ' επέκταση, στην Ελλάδα.

Ήδη από τα μέσα Ιουνίου, οι πάγοι της Αρκτικής λιώνουν με πολύ ταχύτερο ρυθμό από τον κανονικό. Η έκτασή τους έχει πέσει κάτω από τον μέσο όρο των τελευταίων δεκαετιών, ξεπερνώντας ακόμη και το αρνητικό ρεκόρ του 2012, το οποίο μέχρι σήμερα θεωρούνταν η χειρότερη χρονιά για τον Βόρειο Πόλο.

Δεν είναι μόνο η επιφάνεια των πάγων που προκαλεί ανησυχία. Η συνολική τους μάζα – πάχος, έκταση και συμπαγής δομή – έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αποκαλύπτοντας ένα πολύ πιο εύθραυστο και ευάλωτο παγοκάλυμμα.

Ο ρόλος του Super El Niño

Το El Niño αποτελεί τη θερμή φάση της ταλάντωσης ENSO, του μεγαλύτερου ωκεάνιου-ατμοσφαιρικού συστήματος του πλανήτη. Τα κλιματικά μοντέλα προβλέπουν ότι την περίοδο 2026-2027 θα αναπτυχθεί ένα πολύ ισχυρό επεισόδιο, με τις θερμοκρασιακές αποκλίσεις στην περιοχή Niño 3.4 να ξεπερνούν τους +2 βαθμούς Κελσίου, τιμές χαρακτηριστικές ενός λεγόμενου «Super El Niño».

Οι πολυμοντελικές προβολές για το φθινόπωρο (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος) δείχνουν αποκλίσεις της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας που ξεπερνούν ακόμη και τους +4 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλες περιοχές του κεντρικού ισημερινού Ειρηνικού, ένδειξη ενός συστήματος με τεράστια ενεργειακή δυναμική.

Σύμφωνα με τις αναλύσεις της NOAA, η εμφάνιση ενός εξαιρετικά ισχυρού El Niño θεωρείται πολύ πιθανή, με κορύφωση από τα τέλη του φθινοπώρου έως τις αρχές του χειμώνα, ακριβώς την περίοδο που καθορίζονται τα παγκόσμια κλιματικά μοτίβα.

Η σύνδεση του El Niño με την Αρκτική

Το El Niño δεν περιορίζεται στους τροπικούς. Μέσω σύνθετων ατμοσφαιρικών αλληλεπιδράσεων δημιουργεί μια «γέφυρα» με την Αρκτική. Στατιστικές αναλύσεις δείχνουν ότι κατά τα έτη El Niño παρατηρείται μεγαλύτερη μείωση των θαλάσσιων πάγων στο τέλος του καλοκαιριού, ιδιαίτερα στη Θάλασσα Μποφόρ και στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό.

Τα τυπικά φθινοπωρινά βαρομετρικά μοτίβα ευνοούν τη δημιουργία δύο μεγάλων χαμηλών πιέσεων στις παρυφές της Αρκτικής, οι οποίες ωθούν θερμότερες αέριες μάζες προς τον Βόρειο Πόλο. Οι τελευταίες προγνώσεις του ECMWF δείχνουν ότι η συγκεκριμένη διάταξη θα συνεχιστεί και τον Σεπτέμβριο, ευνοώντας περαιτέρω τη συρρίκνωση των πάγων.

Ο Πολικός Στρόβιλος στο μικροσκόπιο

Ο Πολικός Στρόβιλος είναι μια εκτεταμένη περιοχή χαμηλών πιέσεων που σχηματίζεται σε μεγάλα ύψη πάνω από τον Βόρειο Πόλο. Όταν είναι ισχυρός και συμπαγής, εγκλωβίζει το ψύχος στις πολικές περιοχές και συνήθως οδηγεί σε ηπιότερους χειμώνες στις μεσαίες γεωγραφικές ζώνες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.

Όταν όμως αποδυναμώνεται ή διαταράσσεται από ένα επεισόδιο αιφνίδιας στρατοσφαιρικής θέρμανσης (Stratospheric Warming), η δομή του παραμορφώνεται, επιτρέποντας σε ψυχρές αέριες μάζες να κινηθούν νοτιότερα, προκαλώντας έντονα κύματα ψύχους.

Λίγοι πάγοι και Super El Niño: Ένα «εκρηκτικό» μείγμα

Οι μακροχρόνιες αναλύσεις δείχνουν ότι κατά τους χειμώνες με Super El Niño ο στρατοσφαιρικός Πολικός Στρόβιλος τείνει να είναι πιο αδύναμος και περισσότερο διαταραγμένος. Παράλληλα, η περιορισμένη έκταση των αρκτικών πάγων συνδέεται με υψηλότερες στρατοσφαιρικές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χειμώνα, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα αιφνίδιων στρατοσφαιρικών θερμάνσεων.

Ο συνδυασμός ενός ισχυρού El Niño και της δραματικής μείωσης των αρκτικών πάγων αυξάνει τις πιθανότητες για έναν ασταθή Πολικό Στρόβιλο και συχνότερες εισβολές ψυχρών αερίων μαζών προς τη Βόρεια Αμερική και την Ευρασία.

Πώς μπορεί να επηρεαστεί η Ελλάδα

Για την Ελλάδα, η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν σημαίνει απαραίτητα έναν συνεχώς βαρύ χειμώνα. Ωστόσο, αυξάνει τις πιθανότητες για έναν χειμώνα με μεγάλες εναλλαγές καιρικών συνθηκών.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι θα μπορούσαν να εμφανιστούν:

Περίοδοι ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών για την εποχή, με παρατεταμένα διαστήματα νοτιάδων.

Απότομες ψυχρές εισβολές από τη βόρεια και βορειοανατολική Ευρώπη, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Αυξημένη πιθανότητα ισχυρών κακοκαιριών στη Μεσόγειο, λόγω της αντίθεσης μεταξύ θερμών και ψυχρών αερίων μαζών.

Έντονες βροχοπτώσεις, πλημμυρικά επεισόδια και τοπικά ισχυρές χιονοπτώσεις, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.

Μεγαλύτερη μεταβλητότητα του καιρού, με συχνές μεταβολές από ήπιες σε χειμερινές συνθήκες μέσα σε λίγες ημέρες.

Ιδιαίτερα αν ο Πολικός Στρόβιλος αποδυναμωθεί σημαντικά μέσα στον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο του 2027, δεν αποκλείεται η Ελλάδα να βρεθεί στο πέρασμα ισχυρών ψυχρών εισβολών από τη Ρωσία και τα Βαλκάνια, με αυξημένες πιθανότητες για χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Παρότι οι παραπάνω εκτιμήσεις δεν αποτελούν βεβαιότητα αλλά προκαταρκτικά σενάρια, ο συνδυασμός του Super El Niño, της ιστορικής συρρίκνωσης των πάγων της Αρκτικής και της πιθανής αποδυνάμωσης του Πολικού Στροβίλου είναι αρκετά σημαντικός ώστε να παρακολουθείται στενά. Η εξέλιξη αυτών των τριών παραγόντων τους επόμενους μήνες αναμένεται να δώσει ολοένα και πιο ξεκάθαρες ενδείξεις για το πώς θα διαμορφωθεί ο χειμώνας του 2026-2027 στην Ευρώπη και την Ελλάδα.

*Με πληροφορίες από το Meteoweb.eu

Διαβάστε επίσης