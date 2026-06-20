Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για το Σαββατοκύριακο - Πόσο θα φτάσει η θερμοκρασία

Ένας ισχυρός συνδυασμός υψηλών πιέσεων στα Βόρεια Βαλκάνια με χαμηλές πιέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο καθορίζει το σκηνικό του καιρού στη χώρα, φέρνοντας πολύ ενισχυμένους βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους στις ανατολικές και νότιες περιοχές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Ζιακόπουλο. Η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται σημαντικά, ενώ ο υδράργυρος θα αρχίσει να παίρνει την ανηφόρα από την Κυριακή.

Τοπικές μπόρες το Σάββατο

Το Σάββατο 20 Ιουνίου, η ημέρα θα κυλήσει χωρίς γενικευμένα φαινόμενα, με εξαίρεση τις απογευματινές ώρες όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Την ίδια ώρα, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις, παρουσιάζοντας δύο πρόσωπα. Στα δυτικά θα είναι σαφώς πιο εξασθενημένοι, με την έντασή τους να κυμαίνεται από 3 έως 5 μποφόρ. Κι όμως, στα ανατολικά το σκηνικό θα είναι εντελώς διαφορετικό, αφού οι ριπές θα αγγίζουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει κάποια αξιοσημείωτη μεταβολή σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Ζέστη και εξασθένηση την Κυριακή

Την Κυριακή 21 Ιουνίου, το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι η αλλαγή στο θερμομετρικό ανάγλυφο της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει πιο αισθητή στο Ιόνιο αλλά και στα ηπειρωτικά τμήματα. Οι μέγιστες τιμές σε αυτές τις περιοχές θα αγγίξουν τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, προμηνύοντας ένα αρκετά θερμό κλείσιμο για το διήμερο, καθώς οι βοριάδες στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να κρατούν τις ισορροπίες.

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