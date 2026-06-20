Αρκούδα «τρύπωσε» σε πάρκινγκ αστυνομικού τμήματος στο Κολοράντο - Βίντεο
Κάμερα κατέγραψε την αρκούδα να κατεβαίνει με ευελιξία τον φράκτη του πάρκινγκ και να κάνει χαλαρή βόλτα στον χώρο
Μια αρκούδα καταγράφηκε σε βίντεο να «εισβάλει» στο πάρκινγκ αστυνομικού τμήματος στο Castle Rock του Κολοράντο, σύμφωνα με ανάρτηση της υπηρεσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη.
Στο βίντεο, μια μαύρη αρκούδα φαίνεται να κατεβαίνει μερικά σκαλιά, προτού ανέβει στο στενό σημείο που στηρίζει την κουπαστή και κινηθεί προς τον φράχτη που περιβάλλει το πάρκινγκ.
Αν δεν έβλεπε κανείς ξεκάθαρα ότι πρόκειται για μια τεράστια αρκούδα, το τριχωτό ζώο θα μπορούσε να τον πείσει πως είναι γάτα: πηδά από την κουπαστή στον φράχτη, σκαρφαλώνει πάνω του και στη συνέχεια εκτελεί μια εντυπωσιακή στροφή 180 μοιρών στην κορυφή, πριν κατέβει με ευελιξία μέσα στο πάρκινγκ.
Στη συνέχεια, η αρκούδα έκανε μια χαλαρή βόλτα στον χώρο, ωστόσο δεν βρήκε κάποια λιχουδιά και αποχώρησε σύντομα από την περιοχή.
«Αν και η επίσκεψη της αρκούδας ήταν σύντομη, αποτελεί μια καλή υπενθύμιση ότι οι εμφανίσεις άγριων ζώων είναι μέρος της καθημερινότητας στο Castle Rock. Δείτε τα σχόλια για συμβουλές σχετικά με το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε οι αρκούδες να παραμείνουν άγριες και η κοινότητά μας ασφαλής», ανέφερε το αστυνομικό τμήμα στην ανάρτησή του.