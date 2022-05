Κόσμημα αξίας 6,6 εκατ. δολαρίων της Ναόμι Κάμπελ στο Met Gala

Photo 4/5

Τις εντυπώσεις έκλεψε το διαμαντένιο κολιέ που φορούσε, το οποίο ήταν ελαφρώς κρυμμένο πίσω από ένα μεγάλο τσόκερ, με 37 «λαμπερά στρογγυλά κίτρινα διαμάντια κοπής brilliant», το οποίο σύμφωνα με τη Jacob & Co., κοστίζει το ιλιγγιώδες ποσό των 6,6 εκατομμυρίων δολαρίων. Πηγή: Photo by Arturo Holmes/MG22/Getty Images for The Met Museum/Vogue