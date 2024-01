Κέιτ Μος: Μεταμορφώθηκε σε Μέριλιν Μονρό και έκλεψε την παράσταση - Τα 50α της γενέθλια

Η Kέιτ Μος μεταμορφώθηκε σε Μέριλιν Μονρό και εντυπωσίασε λίγο μετά τα 50α γενέθλιά της

Η Kέιτ Μος αναδημιούργησε το διάσημο look της Mέριλιν Μονρό στο γνωστό τραγούδι «Diamonds Are a Girl's Best Friend» εντυπωσιάζοντας σε μία νέα λαμπερή καμπάνια μετά τα 50α γενέθλιά της. Η απολαυστική ερμηνεία της αείμνηστης σταρ του Χόλιγουντ με ένα ροζ σατέν φόρεμα, ενώ πλαισιώνεται από μία ομάδα με άντρες θαυμαστές, έχει γίνει πολλές φορές αντικείμενο μίμησης.

Εβδομήντα χρόνια αφότου η Mέριλιν επανεφηύρε τη γοητεία του Χόλιγουντ στο μιούζικαλ «Οι Άνδρες Προτιμούν τις Ξανθιές», η Κέιτ Μος αναδημιούργησε το look της για τη νέα καμπάνια της Charlotte Tilbury. Το σούπερ μόντελ, που έκλεισε τα 50 την περασμένη εβδομάδα, φόρεσε ένα ροζ στράπλες φόρεμα - παρόμοιο με τη δημιουργία του William Travilla για τη Μονρόε - και γάντια πάνω από τον αγκώνα, με τα ξανθά μαλλιά κυματιστά στο στυλ της δεκαετίας του 1950.

Με μία σειρά από κοσμήματα, η Μος θύμισε έντονα την αείμνηστη σταρ του κινηματογράφου, σηκώνοντας τα χέρια της στον αέρα και ποζάροντας δίπλα σε μια ομάδα ανδρών χορευτών. Μαζί της ήταν το supermodel Jourdan Dunn, 33 ετών, η οποία είναι επίσης τακτική στις καμπάνιες της Tilbury, για να προωθήσει την κυκλοφορία των νέων κραγιόν της Hollywood Beauty Icons

Πάντα διασκεδάζουμε πολύ όταν ντυνόμαστε στα γυρίσματα και αυτή η καμπάνια μας πήγε στο επόμενο επίπεδο, ενσαρκώσαμε πραγματικά τις εικόνες του Χόλιγουντ του παρελθόντος και του παρόντος», είπε η Μος. Η Tilbury ήταν μεταξύ των καλεσμένων στο πάρτι για τα 50ά γενέθλια της Κέιτ Μος στο Παρίσι την περασμένη εβδομάδα, με το supermodel να δανείζεται ακόμη και το vintage παλτό της φίλης της επειδή έκανε κρύο.

Ήταν μεταξύ των 30 εκλεκτών καλεσμένων που είχαν προσκληθεί στο αποκλειστικό εστιατόριο Laurent για μια βραδιά με εκλεκτά εδέσματα και χορό μέχρι τις 2 το πρωί. Η Κέιτ Μος, η οποία είναι νηφάλια εδώ και πάνω από πέντε χρόνια, και τώρα έχει τη δική της επωνυμία ευεξίας, Cosmoss, ήταν το τελευταίο άτομο που έφυγε από το πάρτι.

Η Μέριλιν Μονρό εδραίωσε την ιδιότητά της ως η απόλυτη ξανθιά βόμβα του Χόλιγουντ με τον ρόλο της στη μουσική κωμωδία του Χάουαρντ Χοκς το 1953, με πρωταγωνίστρια την Τζέιν Ράσελ και τον Τσαρλς Κόμπερν. Η σκηνή στην οποία ο χαρακτήρας της, Lorelei Lee, εμφανίζεται μαζί με μια ομάδα πιθανών μνηστήρων θεωρείται μια από τις πιο αγαπημένες στην ιστορία της μικρής οθόνης. Η Mαντόνα μιμήθηκε περίφημα τη σκηνή στο μουσικό της βίντεο το 1985 για το τραγούδι Material Girl