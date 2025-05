Tζέιμι Φοξ: Σπάει τη σιωπή του για τη σχέση του με τον Diddy - «Όχι, δεν προσπάθησε να με σκοτώσει»

Ο Τζέιμι Φοξ έσπασε τη σιωπή του για τη φήμη ότι ο Diddy προσπάθησε να τον σκοτώσει εν μέσω της δίκης του ράπερ για σεξουαλική κακοποίηση. O 57χρονος ηθοποιός χλεύασε τις φήμες που κυκλοφόρησαν γύρω από την πορεία του προς την ανάρρωση, μετά από το εγκεφαλικό επεισόδιο και εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη το 2023.

Ενώ αναλογιζόταν τη νοσηλεία του, η οποία διήρκεσε αρκετές εβδομάδες, ο κωμικός αποκάλυψε ότι κοίταξε το τηλέφωνό του επειδή δεν είχε ιδέα «τι έλεγε ο έξω κόσμος». «Δεν μπορούσα να ξεπεράσω το γεγονός ότι είχα πάθει εγκεφαλικό». «Είμαι σε απίστευτα καλή φόρμα», είπε κατά τη διάρκεια συζήτησης για το stand-up comedy Roundtable του The Hollywood Reporter. Τότε ήταν που έπεσε πάνω στους τρελούς ισχυρισμούς ότι «ο Puffy προσπάθησε να τον σκοτώσει».

«Όχι, δεν προσπάθησε να με σκοτώσει», επέμεινε ο Φοξ. Τον Οκτώβριο του 2024, μια πηγή κοντά στον Diddy επέμεινε στο DailyMail.com ότι «δεν υπάρχει καμία αλήθεια στο ότι ο Sean Combs έβαλε τον Jamie Foxx στο νοσοκομείο». Στο ειδικό επεισόδιο του Foxx στο Netflix, με τίτλο "What Had Happened Was...", το οποίο προβλήθηκε πέρυσι, αναφέρθηκε στον Diddy. Αφού εξήγησε ότι υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο προκλήθηκε από αιμορραγία στον εγκέφαλο, ο Τζέιμι εξήγησε: «Το έλεγα αυτό συνέχεια, έβλεπα το τούνελ, όχι το φως».

«Έκανε ζέστη σε εκείνο το τούνελ. Σκέφτηκα, γαμώτο, μήπως πήγα σε λάθος μέρος; Κοίταξα στην άκρη του τούνελ και νόμιζα ότι είδα τον διάβολο να λέει έλα τώρα... ή μήπως ήταν ο Puffy;» «Τρελαίνομαι, αλλά αν ήταν ο Πάφι, είχε ένα φλεγόμενο μπουκάλι baby oil και... όχι, αστειεύομαι.»

Στο ειδικό αφιέρωμα, ο Τζέιμι μίλησε επίσης για τις φήμες που συνδέουν την κρίση υγείας του το 2023 με τον Diddy, ξεκινώντας το stand-up σετ του με μια επίθεση εναντίον του. «Το διαδίκτυο προσπαθούσε να με σκοτώσει, λέγοντας ότι ο Puffy προσπαθούσε να με σκοτώσει». Όχι, έφευγα νωρίς από αυτά τα πάρτι. «Κάτι δεν φαινόταν σωστό», αστειεύτηκε. «Όχι, διάολο», πρόσθεσε ειρωνικά για τα διαβόητα πάρτι «Freak Off» του Combs. «Έφευγα νωρίς από τα πάρτι του. Έφευγα στις 9, κάτι δεν πάει καλά έλεγα, ουάου. Φαίνεται ολισθηρό εδώ μέσα!