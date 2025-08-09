Γυμναστήριο ξεγέλασε Κινέζο: Υπέγραψε συνδρομή για 300 χρόνια

Αδιανόητα γκάφα ενός Κινέζου 

Newsbomb

Γυμναστήριο ξεγέλασε Κινέζο: Υπέγραψε συνδρομή για 300 χρόνια
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα γυμναστήριο στη Χανγκτζόου ξεγέλασε πρόσφατα έναν Κινέζο με συνέπεια να ξοδέψει περισσότερα από 870.000 γιουάν (121.000 δολάρια) σε συνδρομές γυμναστηρίου και ιδιαίτερα μαθήματα... εκατοντάδων ετών.

Το μέσο προσδόκιμο ζωής στην Κίνα είναι περίπου 78 χρόνια, αλλά ένας άνδρας από το Χαζού θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να ζήσει πολύ περισσότερο αν σκοπεύει να επωφεληθεί πλήρως από τις 300ετείς συνδρομές σε γυμναστήριο για τις οποίες εξαπατήθηκε και πλήρωσε μια περιουσία.

Το θύμα, γνωστό μόνο ως Τζιν στα κινεζικά μέσα ενημέρωσης, γυμναζόταν σε ένα γυμναστήριο Ranyan Fitness στην πόλη του για τρία χρόνια, όταν ένας πωλητής τον πλησίασε με μια προσφορά που απλά δεν μπορούσε να αρνηθεί.

Στον κ. Τζιν είπαν για μια ειδική προσφορά μόνο για πιστούς πελάτες...

«Μου έδωσαν μια ειδική τιμή 8.888 γιουάν για να αγοράσω την κάρτα και είπαν ότι θα την πουλούσαν για 16.666 γιουάν με προμήθεια μόνο 10%», είπε ο Τζιν, προσθέτοντας ότι ο πωλητής του έδωσε ακόμη και εγγύηση πλήρους επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση που το γυμναστήριο δεν μεταπωλούσε τη συνδρομή. «Είπαν ότι αν η συνδρομή δεν μεταπωλούνταν εντός δύο μηνών, θα έπαιρνα πλήρη επιστροφή χρημάτων. Αν η συνδρομή πωλούνταν στα 16.666 γιουάν, θα έπαιρναν προμήθεια 10% και θα μου μετέφεραν το υπόλοιπο».

Ο εύπιστος άντρας κατέληξε να πληρώσει 130.000 γιουάν (18.000 δολάρια) για μια συνδρομή σε γυμναστήριο, μετά την οποία τον σύστησαν σε έναν διευθυντή του Ranyan Fitness, ο οποίος επαίνεσε την επιχειρηματική του οξυδέρκεια και του πρόσφερε ένα ακόμη πιο δελεαστικό επενδυτικό σχέδιο.

«Από τις 10 Μαΐου έως τις 9 Ιουλίου, πλήρωσα για περίπου 1.200 μαθήματα και 300 ετήσιες συνδρομές στο Ranyan Fitness, ξοδεύοντας συνολικά 871.273,27 γιουάν», είπε ο Jin, προσθέτοντας ότι σε αντάλλαγμα έλαβε... μόνο 26 μαζικά συμβόλαια που ανέφεραν σαφώς ότι «τα οφέλη των μελών δεν μεταβιβάζονται».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:51ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Μοναδικές εικόνες στην Επίδειξη Ομορφιάς Αλόγων 2025 στη Σιάτιστα - Δείτε βίντεο

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο κέντρο του Μανχάταν: Τρεις τραυματίες στην Times Square - Δείτε βίντεο

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου στην Αττική - Στη «μάχη» και εναέρια μέσα

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Λεοντάρι Αρκαδίας

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: «Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου… Πώς να αντέξω χωρίς εσένα;» - Συγκινεί ο αδερφός της

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Επιμονή Ζελένσκι για την εδαφική ακεραιότητα μετά την απόφαση συνάντησης Πούτιν-Τραμπ - «Δεν θα παραδώσουμε τη γη στους κατακτητές»

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η επιθυμία της οικογένειας για την κηδεία της κόρης του πρώην πρωθυπουργού

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Καλαμάτα: Καίει κοντά στο συνοικισμό «Παναγάκια» στο Ασπρόχωμα

12:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ζάκυνθος: Σύλληψη 51χρονου για καλλιέργεια ναρκωτικών

12:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: O Τζέριαν Γκραντ στην Team USA - «Περήφανοι για εσένα»

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Γυμναστήριο ξεγέλασε Κινέζο: Υπέγραψε συνδρομή για 300 χρόνια

12:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν

12:06ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νεκρός αστυνομικός από πυρά ενόπλου κοντά στα γραφεία των CDC στην Ατλάντα

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Πάμελα Άντερσον: Το sex symbol των 90's «πέθανε» - Η δεύτερη ζωή της «βασίλισσας του Baywatch»

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Στις φλόγες ο Βεζούβιος - Ξέσπασε πυρκαγιά στο ηφαίστειο - Κρίσιμη κατάσταση στο εθνικό πάρκο

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη στο Flying Cat 3: Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες στο λιμάνι του Πειραιά

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος για ζευγάρι στη Βραζιλία: Ενώ ερωτοτροπούσαν, το αυτοκίνητο έπεσε από γκρεμό

11:35ΚΟΣΜΟΣ

'Ερχεται νέα «εποχή των παγετώνων» στην Ευρώπη; Οι επιστήμονες προειδοποιούν για κατάρρευση του Gulf Stream

11:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο παίκτης-σημαία του Άρη, Θόδωρος Πάλλας

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Διακοπές στην Ελλάδα: Η βασίλισσα Καμίλα σε πολυτελές σούπερ γιοτ ιδιοκτησίας δωρητή του κόμματος των Τόρις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:28ΕΛΛΑΔΑ

Σαν σήμερα: Πώς ο Σήφης Μιγάδης έσωσε 392 ζωές στον αέρα πάνω από την Αθήνα - Το θαύμα της Ολυμπιακής που ακόμα μελετά η Boeing

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: «Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου… Πώς να αντέξω χωρίς εσένα;» - Συγκινεί ο αδερφός της

09:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Πειραματόζωο»: Η πιο πολυσυζητημένη ελληνική ταινία που δεν προβλήθηκε ποτέ και πουθενά!

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η καυστική ανάρτηση του Ανδρέα Πετρουλάκη - «Ήττα του κοινά αποδεκτού ήθους»

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο κέντρο του Μανχάταν: Τρεις τραυματίες στην Times Square - Δείτε βίντεο

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Βασίλη Καλογήρου: Οι επόμενες κινήσεις της οικογένειας

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Πάμελα Άντερσον: Το sex symbol των 90's «πέθανε» - Η δεύτερη ζωή της «βασίλισσας του Baywatch»

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η επιθυμία της οικογένειας για την κηδεία της κόρης του πρώην πρωθυπουργού

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο στον Πειραιά: Επιβάτες ανέβηκαν στον καταπέλτη πλοίου όταν τους είπαν ότι δεν θα ταξιδέψουν

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Ανείπωτος πόνος για τον χαμό της κόρης του Αντώνη Σαμαρά - Οι δραματικές ώρες μέχρι το αιφνίδιο τέλος - Την Δευτέρα η κηδεία της

11:04ΕΛΛΑΔΑ

«Έριχναν νερό στα κλαδιά και δίπλα καίγονταν σπίτια» - Σοβαρές καταγγελίες στο Newsbomb για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Χάρβαλο

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου στην Αττική - Στη «μάχη» και εναέρια μέσα

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο - Στάχτη και αποκαΐδια - Συγκλονιστικές εικόνες

06:32ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν αυτοκτόνησε ο Έπσταϊν»: Ο επί 18 χρόνια μπάτλερ του λύνει τη σιωπή του - Το χαμένο λεπτό από τις κάμερες της φυλακής

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Μαχητικά πέμπτης γενιάς: Με ελληνική συμμετοχή αεροσκάφος τύπου stealth - Η γαλλική πρόταση

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη στο Flying Cat 3: Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες στο λιμάνι του Πειραιά

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Διακοπές στην Ελλάδα: Η βασίλισσα Καμίλα σε πολυτελές σούπερ γιοτ ιδιοκτησίας δωρητή του κόμματος των Τόρις

11:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο παίκτης-σημαία του Άρη, Θόδωρος Πάλλας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ