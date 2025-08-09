Γυμναστήριο ξεγέλασε Κινέζο: Υπέγραψε συνδρομή για 300 χρόνια

Ένα γυμναστήριο στη Χανγκτζόου ξεγέλασε πρόσφατα έναν Κινέζο με συνέπεια να ξοδέψει περισσότερα από 870.000 γιουάν (121.000 δολάρια) σε συνδρομές γυμναστηρίου και ιδιαίτερα μαθήματα... εκατοντάδων ετών.

Το μέσο προσδόκιμο ζωής στην Κίνα είναι περίπου 78 χρόνια, αλλά ένας άνδρας από το Χαζού θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να ζήσει πολύ περισσότερο αν σκοπεύει να επωφεληθεί πλήρως από τις 300ετείς συνδρομές σε γυμναστήριο για τις οποίες εξαπατήθηκε και πλήρωσε μια περιουσία.

Το θύμα, γνωστό μόνο ως Τζιν στα κινεζικά μέσα ενημέρωσης, γυμναζόταν σε ένα γυμναστήριο Ranyan Fitness στην πόλη του για τρία χρόνια, όταν ένας πωλητής τον πλησίασε με μια προσφορά που απλά δεν μπορούσε να αρνηθεί.

Στον κ. Τζιν είπαν για μια ειδική προσφορά μόνο για πιστούς πελάτες...

«Μου έδωσαν μια ειδική τιμή 8.888 γιουάν για να αγοράσω την κάρτα και είπαν ότι θα την πουλούσαν για 16.666 γιουάν με προμήθεια μόνο 10%», είπε ο Τζιν, προσθέτοντας ότι ο πωλητής του έδωσε ακόμη και εγγύηση πλήρους επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση που το γυμναστήριο δεν μεταπωλούσε τη συνδρομή. «Είπαν ότι αν η συνδρομή δεν μεταπωλούνταν εντός δύο μηνών, θα έπαιρνα πλήρη επιστροφή χρημάτων. Αν η συνδρομή πωλούνταν στα 16.666 γιουάν, θα έπαιρναν προμήθεια 10% και θα μου μετέφεραν το υπόλοιπο».

Ο εύπιστος άντρας κατέληξε να πληρώσει 130.000 γιουάν (18.000 δολάρια) για μια συνδρομή σε γυμναστήριο, μετά την οποία τον σύστησαν σε έναν διευθυντή του Ranyan Fitness, ο οποίος επαίνεσε την επιχειρηματική του οξυδέρκεια και του πρόσφερε ένα ακόμη πιο δελεαστικό επενδυτικό σχέδιο.

«Από τις 10 Μαΐου έως τις 9 Ιουλίου, πλήρωσα για περίπου 1.200 μαθήματα και 300 ετήσιες συνδρομές στο Ranyan Fitness, ξοδεύοντας συνολικά 871.273,27 γιουάν», είπε ο Jin, προσθέτοντας ότι σε αντάλλαγμα έλαβε... μόνο 26 μαζικά συμβόλαια που ανέφεραν σαφώς ότι «τα οφέλη των μελών δεν μεταβιβάζονται».

Διαβάστε επίσης